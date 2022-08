Comunicado de prensa de Business Wire: Syngenta

La tecnología TYMIRIUM® de Syngenta ha recibido la aprobación regulatoria en Argentina, acercando a los agricultores al acceso del novedoso nematicida y fungicida para uso en semilla y en suelo, que es altamente efectivo incluso a bajas dosis de uso.

La tecnología TYMIRIUM® proporciona una protección duradera contra los nematodos invisibles pero altamente destructivos y las enfermedades transmitidas por el suelo, en particular las especies de Fusarium. Entre sus principales ventajas se encuentra su capacidad para proteger las raíces de las plantas de los ataques, translocarse a las partes aéreas de la planta y proteger contra las enfermedades de principios de temporada. Fácil de aplicar, también es altamente compatible con una amplia gama de otros insumos de cultivo.

"Los nematodos parásitos de las plantas y las enfermedades transmitidas por el suelo son amenazas invisibles que pueden devastar los cultivos y provocar pérdidas de rendimiento de hasta un 12% al año en todo el mundo, lo que equivale a una pérdida estimada de 150.000 millones de dólares al año para los agricultores", dijo Jeff Rowe, presidente de Global Crop Protection. "El desarrollo de la tecnología TYMIRIUM® requirió una inversión de más de 10 años para llevarla desde su descubrimiento hasta el mercado - un claro ejemplo del compromiso de Syngenta para abordar las necesidades de la agricultura." Los nematodos están presentes en casi todos los suelos agrícolas, atacando a los cultivos y abriendo un camino a una mayor infección por hongos, y reduciendo el rendimiento y la calidad de los productos de los agricultores.

Los agricultores que utilizan la tecnología TYMIRIUM® se beneficiarán además de su capacidad para preservar la biodiversidad y la salud del suelo. Un sistema radicular protegido y más fuerte favorece la estructura y la materia orgánica del suelo, mejora la eficiencia en el uso de los nutrientes, y mejora la resistencia de los cultivos al estrés biótico y abiótico. Altamente selectiva, la tecnología TYMIRIUM® tiene un impacto mínimo sobre los insectos benéficos, los polinizadores y la biodiversidad del suelo.

Camilla Corsi, Directora Global de Investigación de Protección de Cultivos de Syngenta, dijo: "El impacto positivo de la tecnología TYMIRIUM® en la salud del suelo refleja nuestra creciente comprensión de esta interacción vital, nuestro aumento de la inversión en I+D en la construcción de nuestras capacidades en nuestro Centro de Salud del Suelo en Stein, Suiza y a nivel mundial, así como nuestras colaboraciones en este apasionante campo."

Los productos que contienen la tecnología TYMIRIUM® se lanzarán en más de 100 cultivos y en más de 60 países de todo el mundo, bajo diversas marcas comerciales en los próximos años. VANIVA® -o EVIDIS® en determinados mercados- denotará soluciones aplicadas al suelo que proporcionarán una protección temprana en una amplia gama de cultivos como la papa, el tomate, la banana y la caña de azúcar, y es compatible con múltiples métodos de aplicación, como el goteo, drench y la aplicación en surco. Las soluciones de tratamiento de semillas se comercializarán bajo la marca VICTRATO® , y estarán disponibles para cultivos como la soja, el maíz, los cereales, el algodón y el arroz.

