Comunicado de prensa de Business Wire: Syniverse

Syniverse, "la empresa más conectada del mundo®", ha anunciado hoy que ha sido nombrada por Kaleido Intelligence como líder global en itinerancia móvil por segundo año consecutivo de entre más de 40 proveedores evaluados. La compañía también fue clasificada en el puesto número uno en Compensación de Datos y Finanzas. En esta categoría, la compañía mejoró su posición a "Líder" respecto a la clasificación general de 2021.

El informe Vendor Hub de Kaleido Intelligence ofrece una evaluación detallada de los principales proveedores de itinerancia, sus puntos fuertes en cuanto a producto y estrategias de hoja de ruta y una puntuación del análisis competitivo de forma anual. El informe destaca los puntos fuertes de los proveedores evaluados en siete categorías de productos:

-- Dirección de la itinerancia

-- Itinerancia patrocinada

-- Centros de itinerancia

-- IPX

-- Análisis de itinerancia y SVA

-- Compensación de datos y financiera

-- Gestión del fraude y la seguridad

Además de ser clasificado como el "líder" general en itinerancia y el "líder" en compensación de datos y financiera, Syniverse logró la clasificación adicional de "Defensor", la designación más alta de Kaleido, en las categorías de IPX, gestión del fraude y la seguridad y análisis de itinerancia y SVA. En total, Syniverse se posicionó como "Defensor" en cinco de las siete categorías de productos evaluadas. Syniverse también fue nombrada "Fenómeno" en las dos categorías restantes de Dirección de la itinerancia e Itinerancia patrocinada.

"Kaleido, aplicando un proceso exhaustivo de investigación en análisis de mercado, que también abarcó entrevistas a los MNO y MVNO, permite a todos los proveedores exponer sus puntos fuertes en igualdad de condiciones", señaló Nitin Bhas, jefe de Estrategia y perspectivas de Kaleido Intelligence. "Los proveedores defensores son los que están mejor posicionados para facilitar la innovación continua de itinerancia, preparación para el futuro y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio".

Las clasificaciones de Syniverse se determinaron a partir de los comentarios presentados por los operadores móviles a Kaleido Intelligence y de un análisis detallado realizado por los analistas de Kaleido. Los criterios aplicados por los analistas se centraron en el posicionamiento único de la empresa en el mercado, la capacidad de resolución de problemas, la innovación y el liderazgo, así como en la posición del proveedor para satisfacer las necesidades y requisitos cambiantes de los operadores de telefonía móvil.

Kaleido Intelligence Intelligence es una empresa especializada en consultoría e investigación de mercados, que ofrece estudios de telecomunicaciones al más alto nivel. El informe Kaleido Vendor Hub presenta una evaluación en profundidad de los principales socios de itinerancia, los puntos fuertes en cuanto a productos, estrategias de hoja de ruta y puntuación de análisis competitivo.

-- John McRae, presidente de Carrier de Syniverse: ""Syniverse está encantado de ser clasificado como el proveedor número 1 en compensación de datos y financiera y de ser reconocido como un proveedor de itinerancia Defensor en cinco de las siete categorías de servicios de itinerancia. Como líder innovador en el espacio de la monetización de la itinerancia al por mayor, nuestra solución es reconocida por la industria, cumple con el BCE y ya está impulsando servicios de facturación, cobro y compensación de misión crítica para los principales proveedores de servicios de comunicaciones".

