Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) ha anunciado hoy la incorporación de cuatro alianzas a su Programa global de responsabilidad social corporativa (RSC), que asume compromisos a largo plazo para fortalecer los sistemas sanitarios en beneficio de las personas en países en desarrollo y emergentes. Ni siquiera las mejores clínicas y hospitales pueden ofrecer una atención consistente, adecuada y de calidad si las personas no pueden acercarse a ellos; una sólida fuerza laboral en el sector de la salud, cadenas de suministro sostenibles, recursos adecuados, entre mucho otros, son la clave para crear sistemas sanitarios accesibles. El personal de Takeda es una parte fundamental del proceso anual de toma de decisiones, ya que más de 23.000 empleados votaron para seleccionar a Ipas, Plan International, Pure Earth y al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU)como los socios del Programa Global de RSC para el ejercicio fiscal 2022.

Desde su lanzamiento en 2016, el Programa Global de RSC de Takeda ha asignado un total de 19.700 millones de yenes (unos 140,7 millones de dólares) a 19 organizaciones internacionales y no gubernamentales en 24 programas a largo plazo que se encargan de más de 23 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 79 países. Los compromisos de Takeda con estos nuevos socios en el ejercicio fiscal 2022 son los siguientes:

-- 999 millones de yenes (unos 7,13 millones de dólares) a Ipas para ejecutar un programa de cuatro años destinado a mejorar el acceso y el uso de servicios integrales de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas que viven en sitios de difícil acceso en Etiopía, Indonesia y Pakistán. Al fortalecer la capacidad del personal, los sistemas de salud y los mecanismos de apoyo de la comunidad, este programa abordará la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad que pueden conducir a embarazos no deseados, muertes y lesiones por abortos inseguros, así como a otras posibles pérdidas de oportunidades educativas y económicas.

-- 497 millones de yenes (unos 3,55 millones de dólares) a Plan International para mejorar el acceso a los servicios sanitarios de las poblaciones marginadas, en particular, las niñas y mujeres que sufren complicaciones por la mutilación genital femenina (MGF), en Somalia. La MGF tiene un impacto significativo en la mortalidad materno-infantil, sobre todo en las zonas rurales, donde se carece de personal femenino capacitado dentro de la comunidad. Durante los próximos cuatro años, este programa reforzará los sistemas de salud llevando adelante servicios sanitarios móviles, esenciales e inclusivos sensibles a la edad y al sexo de las personas, y desarrollando normas para las clínicas móviles y pautas de divulgación y directrices clínicas para tratar la MGF.

-- 1.000 millones de yenes (unos 7,14 millones de dólares) a Pure Earth para ayudar a proteger a los niños de Colombia, India, Indonesia, Kirguistán y Perú de la intoxicación por plomo. En la actualidad, 1 de cada 3 niños del mundo tiene suficiente plomo en la sangre como para causar daños cerebrales permanentes, pero muchos países carecen de sistemas y capacidad técnica para resolver este problema con eficacia. Tanto al fortalecer los sistemas de atención sanitaria de los países y capacitar a los profesionales de la salud para que identifiquen, controlen, traten y reduzcan la exposición al plomo en la infancia, como al educar a padres, profesores y escolares, este programa de cinco años permitirá que estos niños tengan más oportunidades de alcanzar su pleno potencial.

-- 998 millones de yenes (unos 7,13 millones de dólares) para que el FPNU aumente el nivel y la calidad del financiamiento a la gestión de casos destinado a las supervivientes de la violencia de género en Azerbaiyán, El Salvador, Indonesia, Madagascar y Zimbabue. El programa, que durará cuatro años, reforzará los sistemas de servicios sociales en colaboración con las instituciones educativas, los gobiernos y la sociedad civil; el desarrollo de capacidades, la tutoría y la supervisión capacitarán a los trabajadores de primera línea en materia de violencia de género para que puedan prestar un apoyo calificado a todas las mujeres y niñas, en particular, las más marginadas.

Además de nuestros socios del Programa Global de RSC del ejercicio fiscal 2022, una parte del Programa Global de RSC 2022 se ha centrado en financiar los esfuerzos humanitarios en todo el mundo. Takeda se compromete a donar 300 millones de yenes (unos 2,14 millones de dólares) a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para apoyar la implementación de la herramienta de historia clínica personal electrónica (e-PHR) de la organización para los migrantes desplazados por los conflictos y las crisis. La herramienta se implementará en Colombia, Ecuador, Etiopía, Kenia, Uganda y Yemen, y permite registrar y acceder al historial médico, los diagnósticos y los síntomas más allá de las fronteras, los sistemas sanitarios y los idiomas. Esta solución digital pretende llegar a más de 83.000 beneficiarios y contribuirá a mejorar los conocimientos sobre las necesidades sanitarias de los migrantes y a reforzar la vigilancia nacional y transfronteriza de las enfermedades, así como a aumentar la capacidad de respuesta al poner los registros de evaluación sanitaria a disposición de los países de tránsito y de destino.

"Para nosotros es un orgullo poder asociarnos con Ipas, Plan International, Pure Earthy elFPNU para responder directamente a algunas de las necesidades inmediatas de las poblaciones más desfavorecidas, ayudando a construir infraestructuras y sistemas que resuelvan con eficacia las causas fundamentales -afirma Takako Ohyabu, directora de asuntos corporativos globales y sostenibilidad de Takeda-. Estas asociaciones ayudan a reducir las emergencias que ponen en peligro la vida de las personas, a la vez que transforman la vida cotidiana de las personas y del planeta. Al ser una empresa con 240 años de antigüedad, sabemos que el impacto sostenible lleva tiempo y adoptamos una visión a largo plazo. También sabemos que algunas de las soluciones más duraderas e innovadoras surgen de las asociaciones. Asumimos estos esfuerzos teniendo en cuenta nuestros valores y permitiendo que nuestros empleados pueden tener una opinión directa sobre cómo abordamos estos problemas críticos de salud mundial y puedan, en última instancia, ayudarnos a servir mejor y a facultar a estas comunidades para que puedan prepararse para el futuro".

Cada programa apoya el fortalecimiento de los sistemas de salud de manera singular y en consonancia con las necesidades nacionales sanitarias de cada país. Estos compromisos de financiación de cuatro a diez años reflejan que no hay soluciones rápidas para algunos de los desafíos más complejos y duraderos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios de los países de ingresos bajos y medios.

Los socios de este año manifestaron lo siguiente:

-- "Ipas se siente profundamente honrada de trabajar con Takeda, que comparte nuestro compromiso con un mundo sano y justo para todas las personas, con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y sostenibles para mujeres y niñas en lugares de difícil acceso. Esta alianza fortalecerá la capacidad de los trabajadores sanitarios, los sistemas de salud y las comunidades en Etiopía, Indonesia y Pakistán", comentó Anu Kumar, presidente y director ejecutivo de Ipas.

-- "La nueva asociación quinquenal de Plan International con Takeda en Somalia no solo fortalecerá los sistemas sanitarios rurales al desarrollar normas para clínicas móviles y pautas de alcance y directrices clínicas para el manejo de la MGF, sino que también ayudará a las niñas y mujeres somalíes a tomar decisiones sobre su sexualidad y su cuerpo gracias a las campañas de concienciación y formación", explicó la Dra. Kiyoko Ikegami, presidente del Directorio de Plan International Japón.

-- "Para Pure Earth es un auténtico honor contar con Takeda como socio. Juntos, capacitaremos a cinco países para que puedan evaluar e identificar a los niños que actualmente sufren envenenamiento por plomo, no detectado ni advertido, para que pueda comenzar la curación. Este es un ejemplo contundente de cómo las asociaciones público privadas pueden acelerar las soluciones. El liderazgo de Takeda en la crisis del envenenamiento por plomo en la infancia es un modelo muy impactante que marca el camino por seguir", señaló Rich Fuller, director general de Pure Earth. Pure Earth.

-- "La violencia de género es una de las violaciones de los derechos humanos más frecuentes en el mundo y se calcula que una de cada tres mujeres sufre abusos físicos o sexuales a lo largo de su vida. Se trata de un flagelo que no conoce fronteras sociales, económicas ni nacionales. Con el apoyo de Takeda, el FPNU intensificará sus esfuerzos para hacer frente a la pandemia de la violencia contra las mujeres y las niñas, proporcionando servicios especializados de protección y respuesta en los países con algunas de las tasas más altas de violencia de género. Agradecemos la colaboración de Takeda mientras trabajamos juntos para acabar con esta lacra mundial de una vez por todas", aseguró la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Las alianzas del Programa Global de RSC de Takeda han hecho notables progresos desde que se inició en 2016 que permitieron:

-- Llegar a más de 10,5 millones de beneficiarios directos.

-- Capacitar a más de 60.000 profesionales sanitarios calificados y trabajadores sanitarios comunitarios.

-- Brindar educación sanitaria específica a más de 1 millón de miembros de la comunidad, sobre temas como la nutrición, el agua, saneamiento, higiene y salud sexual y reproductiva, entre otros.

-- Vacunar a 4,2 millones de niños contra enfermedades prevenibles como el sarampión.

-- Que nuestros socios puedan llegar a 22 millones de beneficiarios directos para 2027, brindándoles atención vital a las mujeres y recién nacidos vulnerables, formando a trabajadores sanitarios, previniendo enfermedades, reforzando el apoyo holístico a los refugiados, entre muchos otros logros.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) es una empresa biofarmacéutica líder a nivel mundial, basada en valores e impulsada por la I+D, con sede en Japón, comprometida a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiada por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Takeda centra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, hematología y enfermedades genéticas raras, neurociencias y gastroenterología. También realizamos inversiones específicas en I+D en terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a marcar la diferencia en la vida de las personas, avanzando en la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechando nuestro motor de I+D colaborativo mejorado y nuestras capacidades para crear una cartera de productos sólida y con diversidad de modalidades. Nuestros empleados están comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los pacientes y con la colaboración con nuestros socios en la atención sanitaria en aproximadamente 80 países. Para más información, visite https://www.takeda.com.

