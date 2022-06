Comunicado de prensa de Business Wire: TECNO

TECNO, una marca global de teléfonos inteligentes de calidad prémium, anunció hoy el lanzamiento de su serie CAMON 19 en el Rockefeller Center de Nueva York. La serie TECNO CAMON 19, concebida para jóvenes fashionistas, está diseñada para superar con estilo las dificultades tradicionales que la fotografía nocturna y las condiciones de baja iluminación generan, con características como la tecnología de fotografía de retratos nocturnos brillantes de 64 MP y el marco de 0,98 mm, el más delgado de la industria.

Los teléfonos inteligentes de esta serie también cuentan con la tecnología de filtro de color de RGBW de Samsung, que agrega un subpíxel blanco a las configuraciones universales existentes de RGB para permitir mejorar la entrada de luz en un 30 por ciento.

"La serie TECNO CAMON 19 es la respuesta para los consumidores de todo el mundo que buscan un teléfono inteligente prémium que combine estilo y desempeño con una experiencia fotográfica superior", dijo Jack Guo, gerente general de TECNO. "Estamos muy orgullosos de presentar la serie TECNO CAMON 19 y seguir fortaleciendo el compromiso de TECNO de explorar más posibilidades en la fusión de tecnología, innovación y diseño".

El primer lente sensible RGBW+G+P para retratos nocturnos brillantes de 64 MP

Con su cámara principal de 64 MP revolucionaria en la industria y un lente de RGBW codesarrollado con Samsung, la excelente cámara nocturna del CAMON 19 Pro establece nuevos paradigmas para captar con precisión retratos e imágenes brillantes y nítidas en situaciones de iluminación poco óptimas. Esto se logra mediante el empleo de un sistema de sensor que imita el foco del ojo humano y permite procesar la luz de forma excepcional, junto con un lente de vidrio que aumenta la entrada de luz en más del 208 por ciento e incrementa considerablemente el brillo de la imagen.

Cuando se usa el modo de retrato nocturno superior, el sensor y el lente se combinan para transformar los retratos tomados en entornos con iluminación tenue en fotos que rebosan de brillo, contraste y nitidez, y a la vez eliminar los artefactos visuales (también denominados "ruido"). Los cuatro flashes traseros,junto con un avanzado algoritmo, reconocen las condiciones de baja iluminación y proporcionan la luz necesaria para rellenar eficazmente las sombras o las áreas oscuras.

El marco más delgado, de 0,98 mm, y una carcasa que resplandece con 200 millones de estrellas

TECNO CAMON 19 Pro ofrece el marco más delgado de la industria para enmarcar una pantalla FHD+ de 6,8 pulgadas y proporcionar una experiencia envolvente insuperable. El recubrimiento de 200 millones de cristales que asemejan diamantes proporciona una textura de calidad prémium y evita las marcas de huellas digitales. La poderosa cámara con dos anillos y tres cámaras se equilibra perfectamente con el diseño estético del panel trasero para crear una sensación general fabulosa.

De hecho, es tan hermosa que la serie TECNO CAMON 19 obtuvo recientemente el premio iF Design Award 2022 al diseño excelente de producto por su marco delgado y la ingeniosa disposición de cámara triple y doble anillo.

El lente de 50 MP con zoom óptico de 2X logra retratos más nítidos y detallados

La cámara de 50 MP de CAMON 19 Pro utiliza un lente con zoom óptico de 2X. La distancia de foco óptima de 50 mm permite que los usuarios graben videos y saquen fotos de retratos con líneas más nítidas y definidas y sin distorsión. En el modo de retrato, la elección de retrato en 2x con bokeh para realzar transforma una foto casual en una obra de arte con calidad de revista.

Video de retrato nocturno brillante, brillo con luz oscura

Para los entusiastas del video, el TECNO CAMON 19 Pro simplifica la grabación y edición de videos con varias características nuevas diseñadas para brindar niveles nuevos de creatividad y calidad. Cuando el algoritmo de vista de video nocturno detecta una iluminación ambiental poco óptima, automáticamente trabaja con el sistema de lente de vidro y sensor RGBW para realizar el brillo de la imagen. Además, al emplear la estabilización OIS+EIS, aún en entornos oscuros, el láser puede enfocar rápidamente para garantizar una imagen o un video brillantes y estables.

Con la serie TECNO CAMON 19 también se pueden lograr videos con retroiluminación excelentes utilizando el modo HDR. La tecnología ayuda a crear retratos con retroiluminación más nítidos y con más detalles del rostro humano.

AI Face Beauty identifica de forma inteligente las distintas estructuras faciales y tonos de piel

El sistema de cámara del teléfono inteligente también usa tecnología AI Face Beauty, que identifica de forma inteligente las distintas estructuras faciales y tonos de piel y proporciona cutis lisos y tonos de piel exactos, junto con otras mejoras.

Pantalla con certificación TüV Rheinland con una alta frecuencia de actualización de 120 Hz

Como complemento de la estética elegante del TECNO CAMON 19 Pro, las características poderosas de desempeño hacen hincapié en la conveniencia para el usuario para crear la experiencia ideal de entretenimiento.

Ya sea para jugar, ver videos o navegar en las redes sociales, el teléfono presenta una pantalla con una amplia gama de colores y una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que optimiza la nitidez, el brillo y la precisión cromática para una experiencia de visión asombrosa. La pantalla, con certificación de TüV Rheinland, minimiza la luz azul y brinda una experiencia de visión más cómoda al reducir el esfuerzo y la fatiga ocular.

Batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 vatios

El TECNO CAMON 19 Pro está equipado con el conjunto de chips MediaTek Helio G96, con más poder de procesamiento de imágenes, mejor visualización y más velocidad. Quedarse sin batería raramente será un problema con el CAMON 19 Pro, gracias a su batería de 5000 mAh, combinada con una carga rápida de 33 vatios.

Precio y disponibilidad

Se espera que el CAMON 19 PRO y otros modelos de la serie CAMON 19 estén ampliamente disponibles en junio en todas las regiones del mundo, incluidas África, América Latina, Oriente Medio, Sudeste Asiático y sur de Asia. Los precios varían según la región.

Acerca de TECNO

TECNO es una marca de teléfonos inteligentes y dispositivos de inteligencia artificial de las cosas (Artificial Intelligence of Things, AIoT) de calidad prémium que opera en más de 70 mercados en todo el mundo. Con la frase "Detenerse ante nada" como esencia de la marca, TECNO se compromete a liberar las mejores tecnologías contemporáneas para las personas progresistas en los mercados emergentes del mundo, al darles productos elegantemente diseñados que inspiran a los consumidores a descubrir un mundo de posibilidades. TECNO entiende las necesidades de los consumidores de distintos mercados y les proporciona innovaciones localizadas y descubrimientos de diseño probados mediante su dominio del servicio a los consumidores que son "jóvenes de alma" y nunca deja de buscar la excelencia. La cartera de TECNO abarca teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles inteligentes y dispositivos de AIoT. Para obtener más información, visite www.tecno-mobile.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

