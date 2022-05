Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, el proveedor mundial con sede en Finlandia dedicado a las soluciones de transformación digital para empresas proveedoras de servicios de telecomunicación y proveedores de servicios digitales, anuncia el lanzamiento de sus productos de transformación digital para empresas y particulares con MTN Ghana, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones de Ghana con más de 25,3 millones de abonados. Con esta transformación para B2B y B2C, el operador obtiene una capacidad de respuesta rápida que le permite satisfacer la demanda de su mercado empresarial y, al mismo tiempo, ofrecer cada vez más experiencias a los clientes a un costo reducido.

El paquete de productos "Digital Transformation Suite 5" de Tecnotree es totalmente compatible con "TM Forum" y utiliza una arquitectura basada en microservicios con funciones integradas para la aprobación de precios y la anulación, incorporación y supervisión de los pedidos de flujo de caja a través de la vista "Customer 360", con lo que se habilitan funciones de autoasistencia para que los consumidores y las empresas gestionen sus cuentas, supervisen la incorporación y presenten incidencias y solicitudes de servicio. Además, los procesos de Captura y Cumplimiento de Pedidos Dirigidos por Catálogo proporcionan la agilidad y flexibilidad necesarias para que la empresa gestione los comerciales y servicios con un tiempo de comercialización más rápido para los clientes de MTN Ghana. "Digital Transformation Suite 5" de Tecnotree también activa la facturación por hitos para el reconocimiento oportuno de los ingresos con ofertas de paquetes multiexperiencia para las empresas, con lo que pueden tomar decisiones mejor informadas gracias al soporte del panel de operaciones "Digital Business Operations Dashboard" de Tecnotree.

Bernard Acquah, director de información de MTN Ghana, comentó: "Estamos sumamente contentos de asociarnos con Tecnotree en nuestro proceso de transformación digital. MTN Ghana se esfuerza por ofrecer experiencias fluidas y positivas a los clientes, que faciliten una prestación de servicios más rápida en consonancia con el aumento de la demanda digital y la adopción en todo el mercado de las telecomunicaciones de Ghana a través de la implementación de "Digital Suite 5" de Tecnotree. Nos dotará de las herramientas necesarias para tener éxito en nuestra andadura hacia la nueva era de los servicios digitales".

"Nos complace anunciar la puesta en marcha para MTN Ghana y estamos orgullosos de desempeñar un papel fundamental en su avance hacia la digitalización y los servicios avanzados. Tecnotree, mediante sus mejores productos y tecnología, ha transformado con éxito sus antiguos servicios de asistencia a las empresas, lo que ha permitido mejorar el servicio al cliente y aumentar los ingresos. Con nuestras soluciones innovadoras ayudaremos a MTN Ghana a abordar los requisitos de los consumidores, tan cambiantes, con el rápido desarrollo de nuevas ofertas de servicios para satisfacer las demandas de 5G e IoT", comentó Padma Ravichander, director ejecutivo de Tecnotree Corporation.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree, el único proveedor de soluciones de gestión de negocios digitales para empresas proveedoras de servicios digitales, cuenta con más de 40 años de experiencia y gran conocimiento del tema. Con una capacidad de entrega y transformación probada y reconocida en todo el mundo, nuestros productos y soluciones basados en tecnología de código abierto abarcan toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para proveedores de telecomunicaciones y otros servicios digitales. Los productos y las plataformas de Tecnotree dan servicio a más de 800 millones de abonados en todo el mundo. Tecnotree cotiza en el Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para más información, visite www.tecnotree.com.

