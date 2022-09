Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

En cumplimiento del comunicado del 3 de junio de 2022, Padma Ravichander, Directora General de Tecnotree Corporation ("Tecnotree") y Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") han firmado hoy un acuerdo definitivo por el que Fitzroy venderá el primer tramo de 7.500.000 acciones de Tecnotree a Padma Ravichander por un precio de compra de 0,74 euros por acción, lo que supone una prima del 3% sobre la media móvil de 50 días de la cotización de la acción de Tecnotree en la bolsa de valores NASDAQ Helsinki. Con la ejecución de esta operación, las partes han materializado el primer tramo de la inversión acordada por las partes. El último tramo de la inversión se completará en diciembre de 2022. Las partes realizarán las notificaciones de mercado necesarias según la legislación aplicable con respecto a esta transacción.

Esta transacción valida aún más nuestra visión de "empoderar a las comunidades conectadas digitalmente" y aportar un desarrollo sostenible e inclusivo a nuestros clientes a través de nuestra plataforma digital, software y servicios. El núcleo de nuestro negocio es hacer posible la oferta de servicios de conectividad esenciales con la innovación finlandesa europea. Me enorgullece decir que nuestros productos y plataformas digitales están ganando una aceptación continua en todo el mundo, incluyendo Medio Oriente y los mercados emergentes, lo que es un testimonio de nuestra marca One-Tecnotree. Me alegro de que esta transacción refuerce mi compromiso de seguir invirtiendo en la visión a largo plazo de Tecnotree", afirma Padma Ravichander, director general de Tecnotree", dice Padma Ravichander, Directora General de Tecnotree.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree es un sistema digital de apoyo a negocios (BSS) preparado para 5G, con capacidades AIML y extensibilidad multinube. Tecnotree se encuentra entre las primeras empresas del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API, y nuestro Digital BSS Stack, ágil y de código abierto, abarca toda la gama (order-to-cash) de procesos de negocio y gestión de suscripciones para las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, creando oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital multiexperiencia Fintech y B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments para potenciar las comunidades conectadas digitalmente a través de los juegos, la salud, la educación, OTT y otros ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en el Nasdaq de Helsinki (TEM1V). Para más información, visite www.tecnotree.com

Contacto

Padma Ravichander, Directora General, Tecnotree marketing@tecnotree.com

