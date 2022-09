Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, proveedor mundial finlandés de soluciones de transformación digital para proveedores de servicios de comunicación (CSP) y proveedores de servicios digitales (DSP), acaba de anunciar la firma de un acuerdo multimillonario con MTN Nigeria, cuyo objetivo es el despliegue de sus soluciones de sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparadas para 5G.

Tecnotree Signs a Multi-Million Dollar Deal with MTN Nigeria, for 5G Digital Transformation (Photo: Business Wire)

El objetivo del operador es proporcionar servicios digitales vanguardistas. Para ello han elegido BSS Suite 5 nativo de la nube de Tecnotree, que impulsará esta transformación. Este acuerdo implica la creación de un catálogo de pedidos mediante la Digital BSS Suite de Tecnotree, basada en las API abiertas certificadas por el TM Forum, que ofrece operaciones digitales superiores con una fácil integración e interacciones con los clientes. El paquete digital de Tecnotree aporta la flexibilidad necesaria para crear una combinación de nuevos productos y servicios de forma rápida y eficaz, lo que permite acelerar el tiempo de comercialización y mejorar el plazo de rentabilidad. Con la potencia de la tecnología 5G, facilita la rápida adopción de nuevas tecnologías que conllevan la monetización de los ingresos gracias a la mejora de la velocidad de activación del servicio que permite a los clientes diseñar procesos de entrega de pedidos completos con envíos puntuales al tiempo que se reducen los errores y se gestionan las complejidades organizativas y técnicas.

Como parte de este proyecto de transformación, Tecnotree también desplegará su siguiente conjunto de soluciones BSS probadas en el mercado: Digital Customer Lifecycle Manager (DCLM), Digital Resource Management (DRM) y Digital Business & Operations Dashboard (DBOD). Estas soluciones permitirán una gestión omnicanal de la participación y el recorrido del cliente mediante un enfoque basado en datos de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML). Con productos y experiencias sencillas y fáciles de usar, se conseguirá una incorporación más rápida de los clientes, una visión de 360 grados de éstos y un proceso de pago simplificado. El tablero de operaciones de AIML dará visibilidad integrada en tiempo real a la dirección, lo que servirá para satisfacer los complejos requisitos de información del operador.

La directora ejecutiva de Tecnotree, Padma Ravichander, declaró: "Estamos encantados con esta asociación estratégica destinada a liderar la transformación digital y acelerar el crecimiento del negocio de uno de los mayores operadores del mundo. El despliegue de soluciones no solo ayudará a la automatización con una nueva serie de características y capacidades digitales, también simplificará los procesos de negocio y logrará operaciones eficientes con un costo reducido y ayudará a acelerar los ingresos a través de nuevas ofertas de servicios digitales. La transformación mejorará aún más su infraestructura de BSS, y esto los preparará para la 5G. Más allá de lo referido a 5G, la plataforma de Tecnotree es capaz de aprovisionar servicios de tecnología financiera integrados de principio a fin, con nuestra plataforma Tecnotree DiWA".

Acerca de TecnotreeTecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es una de las primeras empresas del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital multiexperiencia de Fintech y B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la salud, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para más información, visite www.tecnotree.com

Contacto

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Correo electrónico: marketing@tecnotree.com

