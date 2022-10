Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, el líder mundial en sistemas digitales de soporte empresarial, acaba de anunciar sus resultados financieros para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022. Con récord histórico en la posición de su cartera de pedidos, un crecimiento del 30 % superior al del tercer trimestre del año pasado, la empresa ha dado otro gran paso hacia la consecución de sus objetivos. Este trimestre Tecnotree ha sido testigo de nuevos acuerdos, reconocimientos de clientes y asociaciones, y ha experimentado un aumento de la demanda de sus productos y soluciones.

Aspectos destacados de los resultados financieros del tercer trimestre:

-- Los ingresos crecieron un 9 % en el tercer trimestre, con 19,9 millones de euros, frente a los 18,2 del mismo trimestre del año anterior. El crecimiento de las ventas netas procede del segmento MEA y APAC.

-- La cartera de pedidos más alta de la historia, de 76,1 millones de euros, supuso un crecimiento del 30 % en comparación con el tercer trimestre del ejercicio 2021. Los nuevos pedidos registrados durante el tercer trimestre ascendieron a 23,2 millones de euros, frente a los 11,8 millones del año anterior.

-- Crecimiento del 17 % de los ingresos por licencias en el año en curso con respecto al mismo periodo del año anterior.

-- El efectivo y los equivalentes de efectivo al final del tercer trimestre ascendían a 19,9 millones de euros, frente a los 13,9 millones del año anterior. La posición financiera de Tecnotree sigue siendo sólida y exenta de deudas.

Refiriéndose a los resultados del tercer trimestre de 2022, Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, señaló: "Tecnotree está en la cúspide del ecosistema de hiperescalado para el sector de las telecomunicaciones y, afortunadamente, estamos estableciendo las asociaciones adecuadas para ayudar a impulsar la nueva economía digital del futuro. Me satisface enormemente que nuestros resultados reflejen el continuo impulso de la empresa y nuestra sólida actividad comercial, especialmente en el segmento MEA y APAC. Seguimos recibiendo pedidos muy importantes de los grandes proveedores de servicios de telecomunicaciones de nivel 1 para nuestra Digital BSS Suite 5, lo que nos obliga a invertir para entregar estos pedidos y garantizar la continuidad y el crecimiento. Nuestros sólidos resultados demuestran un aumento de los ingresos recurrentes anuales, y esto valida la estabilidad de nuestra plataforma y nuestra capacidad de entrega rápida. El enfoque de Tecnotree sigue siendo el de seguir entregando productos y servicios de calidad al cliente, al tiempo que nos aseguramos de monetizar todas las oportunidades que ofrece el mercado de 5G".

Otros aspectos destacados de la empresa en el trimestre:

-- Tecnotree anunció una asociación global de proveedores de software independientes con Microsoft para acelerar la transición digital a la nube con Microsoft Azure.

-- Recibió el reconocimiento del TM Forum por ser la primera empresa de plataformas digitales del mundo en recibir la certificación de implementación de API abiertas en condiciones reales.

-- Se asoció con MTN Nigeria para lanzar "Metamorphose - powered by Tecnotree".

-- Puso en marcha con éxito de la plataforma de aprovisionamiento digital para Zain.

-- Firmó un acuerdo multimillonario con MTN Nigeria para la transformación digital 5G.

-- Consiguió un nuevo logotipo: Tecnotree LATAM adquirió ENTEL Bolivia para su Plataforma de Aceleración Digital.

Además, Tecnotree mantiene sus inversiones en las nuevas iniciativas: Tecnotree Moments, Tecnotree DiWa (Digital Wallet) y SaaS, con las que espera obtener buenos resultados en los próximos trimestres.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital multiexperiencia de Fintech y B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la salud, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Actualmente, los productos y servicios de la plataforma digital de Tecnotree prestan servicio a más de mil millones de suscriptores en todo el mundo, en más de 70 países. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

