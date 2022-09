Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, el líder mundial de sistemas de soporte empresarial digital, acaba de anunciar su asociación con MTN Nigeria en una nueva iniciativa, denominada Metamorphose. MTN Metamorphose es un programa de transformación cuyo objetivo es mejorar la presencia digital de la compañía para los consumidores y las empresas con la suite digital de Tecnotree.

A través de esta iniciativa se transformarán los procesos empresariales y digitales de MTN con un enfoque estratégico hacia las personas y la tecnología. La finalidad del programa es adaptarse a las necesidades de los clientes, mejorar su experiencia y convertirse en el facilitador de la vida digital mediante ofertas a medida centradas en el cliente.

El pilar digital insignia de Tecnotree es abierto, inclusivo, dinámico y está preparado para 5G. Cuenta con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático, además de extensibilidad en la nube, lo que ha transformado las aplicaciones y los servicios más allá de la conectividad. Cumple con los estándares TM Forum Open API con un gasto operativo reducido, lo que facilita el despliegue rápido de multiexperiencias innovadoras y personalizadas en respuesta a la demanda del mercado. Con un enfoque basado en catálogos, permite lanzar nuevos paquetes en días en lugar de meses, lo que convierte a los socios de los ecosistemas en generadores de ingresos instantáneos en los sectores de la salud, la educación, los juegos y los deportes electrónicos.

MTN Metamorphose , con tecnología de Tecnotree, es una solución basada en la automatización que permitirá una experiencia de usuario dinámica y mejorada, una visión de 360 grados enriquecida, modificará los flujos de trabajo existentes, mejorará la productividad del personal a través de paneles personalizados y proporcionará una participación omnicanal y una optimización del recorrido del usuario, con una notable mejora en la gestión de los pedidos.

A propósito del proyecto, Shoyinka Shodunke, director de informática de MTN Nigeria, declaró: "Nos llena de satisfacción asociarnos con Tecnotree. Es una empresa que desempeña un papel fundamental en la modernización de nuestra infraestructura digital, lo que nos permite ofrecer experiencias personalizadas y adaptables a nuestros clientes y empresas. Con esta iniciativa, nuestra visión proactiva busca construir relaciones más sólidas con nuestros clientes y ayudarles a alcanzar nuevos horizontes en esta era digital. Estamos seguros de que esta asociación es el comienzo de una gran andadura, que nos llevará a generar un fuerte impacto positivo".

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, señaló: "Nos enorgullece haber sido elegidos por MTN Nigeria para este innovador programa, ya que damos un paso más para reunir soluciones de alto nivel y crear excelencia operativa. La sólida colaboración con el equipo de MTN Nigeria nos llevará a la relevancia digital, teniendo en cuenta las nuevas demandas de los clientes. Metamorphose, con tecnología de Tecnotree, se centrará en la gestión total de la experiencia del cliente, creando un nuevo compromiso digital y multiexperiencias, lo que sentará las bases fundamentales para captar el sentimiento del cliente y centrarse en su satisfacción. En definitiva, el proyecto nos ayudará a seguir desempeñando uno de los principales papeles en el apoyo a nuestros clientes mediante la transformación de aplicaciones y servicios con una oferta digital abierta, inclusiva y dinámica preparada para 5G".

Acerca de Tecnotree

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital multiexperiencia de Fintech y B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la salud, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para más información, visite www.tecnotree.com

