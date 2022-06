Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

El control de seguridad de los aeropuertos suele convertirse en uno de los aspectos más estresantes y complejos a la hora de tener que hacer malabarismos con las bolsas, los líquidos y los aparatos eléctricos. Los pasajeros están redescubriendo el placer de volar, pero también algunos de los puntos más engorrosos de tomar un avión, como esa delicada fase del control de seguridad en la que hay que sacar los líquidos y los artículos electrónicos de nuestro equipaje de mano y escanearlos por separado. Ante esta situación, Thales ha desarrollado un nuevo escáner denominado HELIXVIEW, que podría revolucionar la experiencia en los aeropuertos tanto para los pasajeros como para las compañías aéreas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220609005013/es/

© Thales

HELIXVIEW, inspirado en la experiencia de Thales en inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad, es un escáner fijo, compacto y ligero que cumple con la norma C3 de EDS CB (el siguiente estándar de aplicación para la homologación de EDS CB) y que combina el escaneo electrónico basado en nanotecnología de rayos X y la reconstrucción de imágenes en 3D. Con esta solución instalada en los puestos de control, los pasajeros ya no tendrán que sacar sus objetos del equipaje. Se trata de una tecnología perfeccionada para detectar todo tipo de artículos prohibidos, ya sean explosivos, cuchillos o incluso armas desmontadas y colocadas en partes separadas en varios bolsos.

Para la detección e interpretación de las amenazas se aprovechan las capacidades de la inteligencia artificial. A continuación, el sistema indica al operador, de forma instantánea, si el bolso supone una amenaza o no.

El personal de los aeropuertos y las compañías aéreas siguen preocupados por la seguridad, ya que deben garantizar una detección precisa y sin fallos de las amenazas. Los puestos de control necesitan mayores grados de seguridad y, por consiguiente, mayores niveles de exigencia tecnológica y equipos de mayor potencia y de última generación. Con un tamaño, un peso y unos requisitos generales reducidos, HELIXVIEW permitirá a los aeropuertos optimizar el espacio del que disponen. En lugar de utilizar componentes pesados y engorrosos que requieren la intervención de dos personas para su reparación, la mecánica de este sistema es sencilla y no necesita moverse; no hay piezas móviles ni vibraciones. Todo lo que hay que sustituir se puede hacer de forma rápida, sencilla y sin esfuerzo físico.

"Estoy muy satisfecho de presentar HELIXVIEW, nuestro nuevo escáner aeroportuario. Tengo la certeza de que los pasajeros apreciarán estos nuevos controles de seguridad, más rápidos y fluidos, con sistemas de diseño atractivo y ergonómico. Con esta nueva tecnología se conseguirá una mayor seguridad y comodidad con una óptima relación entre costo y rendimiento", comentaYannick Assouad, de Thales.

La certificación del producto HELIXVIEW está prevista para finales de 2023.

Esta nueva solución cuenta con el apoyo del Banque Publique d'Investissement (BPI) a través de la iniciativa del proyecto i-demo.

Descubra Thales en la "Passenger Terminal Expo 2002", el 15, 16 y 17 de junio en el parque de exposiciones "Paris Expo Porte de Versailles", stand Z1.3000.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

VISITEThales Group Aerospacial civil @Thalesgroup

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220609005013/es/

Contacto

CONTACTO DE PRENSA

Thales, Relaciones con la prensa Aeroespacial civil Chrystelle Dugimont +33 (0)6 25 15 72 93 chrystelle.dugimont@thalesgroup.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.