Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales anunció una nueva solución de protección de datos en la nube que brindará seguridad para los datos confidenciales de los clientes en aplicaciones SAP que utilizan entornos de nube pública. De manera conjunta, ambas empresas ofrecen nuevas funcionalidades para permitir que los equipos de seguridad asuman y centralicen el control de sus claves de cifrado entre nubes públicas, sin desatender requisitos regulatorios y de cumplimiento.

La solución permite que los clientes aprovechen el potencial de la tecnología SAP en la nube, protegiendo datos confidenciales con gestión de claves externa mejorada de Thales (integrada con SAP Data Custodian) para controlar y proteger los datos de SAP entre entornos de nube pública.

"SAP Data Custodian se creó para que nuestros clientes tengan la confianza de que sus datos estarán protegidos al utilizar una nube pública", señaló el Dr. Wasif Gilani, vicepresidente y director de SAP Data Custodian. "La introducción del servicio de gestión de claves externa de Thales demuestra nuestro compromiso con esa misión, ya que las soluciones de gestión de claves inigualables de Thales permitirán que nuestros clientes utilicen las claves de alta calidad que conocen y en las que confían al trabajar con Data Custodian".

Hacemos posible el control centralizado de los datos de SAP en la nube pública

Ahora los clientes de SAP pueden aprovechar la solución CipherTrust Cloud Key Manager de Thales para ofrecer servicios de gestión de claves externas a SAP Data Custodian. CipherTrust Cloud Key Manager garantiza una gestión de ciclo de vida completa de las claves de cifrado, además de ofrecer una gestión centralizada para mantener el control de los datos de clientes SAP confidenciales entre distintas nubes públicas.

La integración de la solución CipherTrust Cloud Key Manager de Thales con SAP Data Custodian se apoya en una relación de largo plazo entre las dos empresas en cuanto a tecnologías de cifrado y tokenización. CipherTrust Cloud Key Manager permite que los clientes SAP gestionen las claves de nube nativas, además de ofrecer soporte para soluciones Traiga su Propia Clave (Bring Your Own Key, BYOK) y Conserve su Propia Clave (Hold Your Own Key, HYOK) a fin de satisfacer la creciente preferencia de las empresas en cuanto a mantener y controlar sus propias claves de alta calidad para usar en la nube y lograr el cumplimiento regulatorio.

"Los líderes de ciberseguridad empresariales saben que las soluciones de gestión de clave externa son esenciales para proteger activos de datos valiosos en la nube", afirmó Todd Moore, vicepresidente sénior de productos de cifrado de Thales. "La integración de la solución CipherTrust Cloud Key Manager de Thales y SAP Data Custodian permitirá que los usuarios gestionen sus claves de cifrado multinube entre las plataformas de nube líderes de forma más sencilla. Continuaremos nuestro trabajo junto a empresas como SAP para desarrollar las soluciones de seguridad de datos con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo".

La solución Bring Your Own Key de Thales y SAP está disponible hoy mismo. Para más información, visite: https://cpl.thalesgroup.com/encryption/key-management/ciphertrust-cloud-key-manager

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

