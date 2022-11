Comunicado de prensa de Business Wire: The Chemours Company

The Chemours Company ("Chemours") (NYSE: CC), una compañía química global con posiciones líderes en el mercado en Tecnología del Titanio, Soluciones Térmicas y Especializadas y Materiales de Rendimiento Avanzado, anunció una alianza con Bohn de México, una compañía líder en tecnología y fabricación de equipos de refrigeración comerciales e industriales con presencia en la región de América Latina. Como parte de la alianza, Bohn de México adoptará refrigerantes potencial de agotamiento de la capa de ozono (Ozone Depletion Potential, ODP) y con bajo potencial de calentamiento global (global warming potential, GWP), Opteon? XL20 (R-454 C), Opteon? XL40 (R-454A) y Opteon? XL10 (R-1234yf) para su nueva línea de unidades de condensación BOHN Ecoflex.

"Hoy en día, los usuarios del sector de la refrigeración exigen soluciones eficientes y asequibles que cumplan con las regulaciones ambientales actuales y los ayuden a cumplir con sus objetivos de sustentabilidad", dijo Miguel Escamilla, Líder de Desarrollo de Refrigerantes Opteon de Chemours para el CAC de México y la región andina. "La transición al uso de refrigerantes con bajo GWP es una de las tendencias que definirá la sustentabilidad presente y futura de la industria de HVACR en México y el mundo. Nos complace ofrecer a Bohn de México nuestras soluciones refrigerantes Opteon? XL para su nueva línea de sistemas de refrigeración Ecoflex".

La línea de refrigerantes Opteon? XL ofrece soluciones de muy bajo GWP que encajan perfectamente con la nueva generación de equipos Ecoflex de Bohn de México que ofrecen innovaciones tecnológicas de vanguardia para una eficiencia energética óptima de los sistemas de refrigeración, así como ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos de sustentabilidad. Este nuevo equipo facilitará la transición a tecnologías sustentables al reducir la necesidad de una gran inversión, los costos operativos para la conversión y la adaptación a todos los tamaños de tienda y requisitos de refrigeración.

"BOHN es líder en innovación, calidad, servicio y atención al cliente. Innovamos diariamente mediante tecnología de refrigeración de vanguardia, como la adopción de los refrigerantes Opteon? de Chemours. Al mismo tiempo, apoyamos al mundo para que disfrute de los beneficios del frío de forma sustentable", comentó Eloy Espinosa, director de Ingeniería y Calidad de BOHN.

La cadena de alimentos congelados también necesita una red de suministro de piezas de repuesto que sea amplia y confiable. Un componente o refrigerante que falla durante unas horas puede provocar grandes pérdidas. La asociación entre BOHN y Chemours también garantizará la disponibilidad de productos de reemplazo en las diversas ubicaciones donde se instalarán los sistemas, a través de la red de distribuidores autorizados de Chemours que ya suministran líquidos tradicionales.

Además, Chemours continúa su inversión en la expansión de su capacidad de producción de Opteon? para ayudar a satisfacer la creciente demanda de la cadena de frío. Cuando Chemours inauguró la instalación de Corpus Christi, Texas, en junio de 2019, triplicó con creces la capacidad de Opteon? de la empresa, convirtiéndola en una de las mayores instalaciones de producción de HFO-1234yf del mundo, una distinción que mantendrá con este proyecto de ampliación de reciente anuncio. Esta inversión, junto con los proyectos de descongestión en curso, aumentará la capacidad de Opteon? en aproximadamente un 40 %.

Desde el transporte, las máquinas expendedoras de alimentos hasta el aire acondicionado, los refrigerantes Opteon? logran un equilibrio óptimo entre rendimiento, sustentabilidad ambiental, seguridad y costo en muchas de las aplicaciones e industrias principales. Estos productos se desarrollaron para ayudar a cumplir con regulaciones mundiales ambientales estrictas mientras mantienen o mejoran el rendimiento en comparación con los productos que reemplazan. Chemours es líder reconocido en la fabricación y el suministro de hidrofluoroolefinas (HFO) sustentables con bajo GWP, y continúa invirtiendo y satisfaciendo las necesidades de sus clientes a medida que avanzan en la transición hacia refrigerantes con bajo GWP.

