Comunicado de prensa de Business Wire: The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) convoca a la Asamblea Anual de Accionistas de 2022 el día viernes 18 de noviembre de 2022, que se realizará de forma virtual a partir de las 10:00 de la mañana (ET). Quienes deseen acceder a la retransmisión por Internet pueden visitar www.virtualshareholdermeeting.com/EL2022.

Para más información sobre la reunión, consultar los materiales de la declaración de representación de The Estée Lauder Companies y otra información en www.elcompanies.com/investors. Tras la asamblea anual, se podrá volver a ver la transmisión por Internet en www.elcompanies.com/investors.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de productos de calidad para el cuidado de la piel, cosméticos, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en cerca de 150 países y territorios con diversas marcas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, que abarca también The Ordinary y NIOD.

Inversores: Rainey Mancini rmancini@estee.com Prensa: Jill Marvin jimarvin@estee.com

