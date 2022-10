Comunicado de prensa de Business Wire: The Latin Recording Academy

La Academia Latina de la Grabación® anunció que el muralista mexicano Quetzal Fuerte ha sido seleccionado como artista oficial de la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®.

El mural de Quetzal para La Academia Latina ve desde un nuevo ángulo el arte oficial del Latin GRAMMY: refleja su estilo característico a la vez que combina una perspectiva única que destaca la energía de la música latina mediante el uso de colores. El mural se puede ver en Morelia, México, y Quetzal creará uno igual en noviembre para el GRAMMY Museum® de Los Ángeles, y así brindar acceso al arte y generar entusiasmo allí por la próxima Entrega Anual del Latin GRAMMY. La obra de Quetzal tendrá un lugar prominente en materiales colaterales antes y durante la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY, incluyendo un token no fungible (NFT por su sigla en inglés).

"Estoy muy agradecido a La Academia Latina de la Grabación por la invitación a cruzar una nueva frontera juntos con la creación de este mural en Morelia", dijo Quetzal Fuerte. "El arte es alimento para el alma, ya sea visual o sonido, y a través de esta obra tenemos la oportunidad de impactar y transformar las vidas de los que lo ven aquí localmente y en su formato digital, sembrando semillas de pensamientos y emoción que ojalá inspiren a futuros creadores".

"La Academia Latina de la Grabación se enorgullece de continuar con su tradición de apoyar a los artistas emergentes, como Quetzal, cuya visión captura tan brillantemente la esencia de nuestra 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Sus murales y el NFT gratuito acompañante marcan una serie de primicias para nosotros en La Academia Latina, mientras creamos un puente entre la música y el arte visual para que ambos sean accesibles a los admiradores alrededor del mundo".

Para la obra oficial de la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY y el mural acompañante, el artista muestra diversos instrumentos musicales para ilustrar la multifacética experiencia latina con una yuxtaposición de colores vivos y oscuros.

En sociedad con OneOf, la destacada plataforma Web3 de música, marcas de estilo de vida y deportes, La Academia Latina de la Grabación ofrecerá la primera colección de NFT vinculada con la Entrega del Latin GRAMMY® en una serie de emisiones que celebrarán la música latina con una colección de tokens comenzando con el arte de Quetzal. Este primer NFT de la serie está a disposición de los entusiastas del Latin GRAMMY de manera gratuita en el sitio web de OneOf. Los usuarios que soliciten el NFT gratuito tendrán acceso a contenido exclusivo de la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.

Quetzal Fuerte se describe como un acupunturista urbano. En vez de agujas, usa la brocha para tratar de sanar las heridas de las ciudades y cubre espacios en blanco con arte colorido y alusivo que representan los altibajos de la vida moderna a la vez que ofrece a los residentes momentos de pausa.

Para aprovechar la oportunidad de recibir este NFT, visite: OneOf.com/latingrammys.

El uso de la obra de arte de la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY requiere permiso explícito de La Academia Latina de la Grabación. Por favor, solicítelo a Communications.LatinAcademy@grammy.com.

La Academia Latina celebrará la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY el jueves, 17 de noviembre de 2022 en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. La trasmisión en vivo por Univision empezará a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). Para el horario de trasmisión en otros países, por favor, consulte las guías locales.

Para más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación, www.LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) o Instagram (@LatinGRAMMYs) y use #LatinGRAMMY en plataformas populares de redes sociales.

ACERCA DE QUETZAL FUERTE:

Después de enseñar arquitectura, Quetzal Fuerte empezó su carrera como pintor en Morelia, México, donde vive y está su obra más extensa, un enorme mural de 72 metros titulado "Fuerza del trabajador". Fuerte, heredero del orgulloso legado del muralismo mexicano, también menciona otras influencias más lejanas y trabaja en una variedad de medios. Para ver sus obras haz clique aquí y/o sigue @Quetzal_Fuerte en Facebook y Instagram.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina?, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE ONEOF:

OneOf es una plataforma de NFT diseñada para crear un entorno ecológicamente sostenible y de uso fácil para creadores y aficionados, que está firmemente comprometida con un futuro sostenible de cadena de bloques o blockchain. OneOf opera varios protocolos de blockchain con responsabilidad ambiental y prueba de participación, entre ellos Tezos y Polygon, con los cuales sus artistas, deportistas y socios de marca pueden crear NFT sin cobros por transacción. OneOf se propone incorporar a los próximos 100 millones de aficionados poco conocedores de criptomonedas a Web3 al eliminar la fricción técnica y permitir que los aficionados paguen sus NFT con tarjetas de crédito/débito, además de muchas de las principales criptomonedas. Dedicada a causas benéficas, OneOf ofrece a los socios que usan su plataforma la opción de donar parte de sus ganancias de NFT a las entidades benéficas de su selección.

