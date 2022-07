Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, un líder global en el desarrollo de fibra sostenible e innovativa y soluciones tecnológicas para las industrias de la confección y el cuidado personal, anunció el día de hoy una asociación con Browzwear que les proveerá a los diseñadores a través de VStitcher y Lotta, las plataformas pioneras para el diseño de moda 3D, la capacidad de desarrollar productos de manera rápida y fácil al incorporar telas que contengan fibras de LYCRA®, LYCRA® T400® y COOLMAX®.

La asociación con Browzwear es el último elemento de una transformación digital multifacética que The LYCRA Company comenzó el año pasado con el lanzamiento del portal de clientes LYCRA ONE?, un mercado en línea que conecta marcas, minoristas y fabricantes de ropa con una red global de fábricas socias en una capacidad virtual. La expansión de la infraestructura digital de The LYCRA Company está permitiendo nuevas formas de compromiso con su base de clientes globales, y las plataformas en línea, como Browzwear, demuestran la diferenciación y las fuentes de innovación que The LYCRA Company ayuda a hacer llegar a sus clientes en toda la cadena de valor de confección.

Gracias a que el software innovativo de Browzwear, el software 3D líder de la industria para el diseño y desarrollo de ropa, hizo posible las visualizaciones reales, los diseñadores pueden crear digitalmente ropa deportiva, jeans, trajes de baño, prêt-à-porter y modas de ropa íntima utilizando telas exhibidas en la Biblioteca de materiales de marca de LYCRA®. La plataforma de Browzwear permite a los diseñadores visualizar cómo las prendas hechas con fibra de LYCRA® ofrecen un calce cómodo y duradero que se moverá con quien las use.

Se puede acceder a todos los materiales con versiones digitales en la Biblioteca de materiales de marca de LYCRA® directamente desde una de las 15 fábricas globales inicialmente incluida en Browzwear. The LYCRA Company ha probado y certificado estos materiales, garantizando que contengan las fibras auténticas de la empresa que están diseñadas para cumplir con las necesidades de comodidad, calce y facilidad de movimiento del cliente. Además, The LYCRA Company continuará trabajando con Browzwear para agregar nuevos recursos a la biblioteca de materiales a medida que estén disponibles, mejorando aún más las capacidades de diseño digital.

Esta asociación también fomenta el compromiso con la sostenibilidad de The LYCRA Company al ofrecer una variedad de soluciones de fibras y telas que reducen o desvían los desechos y mantienen los materiales en uso por más tiempo. Crear prendas digitales a través de Browzwear agiliza el proceso de producción y reduce la necesidad de fabricar muestras, lo que ahorra tiempo y reduce los desechos para lograr operaciones más eficientes y sostenibles.

"En The LYCRA Company, llevamos la innovación en nuestro ADN y buscamos constantemente nuevas formas de crear valor para nuestros clientes de fábricas, marcas y socios minoristas", dijo Julien Born, directora ejecutiva de The LYCRA Company. "La transformación digital y la sostenibilidad ofrecen oportunidades, pero también extienden nuestro enfoque sobre la innovación, ya que los avances rápidos y significativos en esas áreas no se pueden lograr solos. Al unirnos a Browzwear, estamos dando un paso importante hacia esa dirección, con el objetivo de terminar cambiando la forma en que la industria de confección se involucrará e interaccionará digitalmente para optimizar la disponibilidad de telas de alta calidad que extienden la vida de uso de las prendas y reducen la necesidad de muestras".

"Estamos muy contentos de colaborar con The LYCRA Company y permitirles a nuestros usuarios aprovechar sus fibras de rendimiento conocidas para incorporarlas mejor en diseños, de forma más rápida, fácil y más sostenible. Nuestro Analista de telas se asegura de que las versiones 3D de las telas hechas con fibras de la Biblioteca de materiales de marca de LYCRA® resulten en simulaciones reales de las prendas, con física y movimiento que reflejen la durabilidad y la funcionalidad única de estas fibras", dijo Avihay Feld, cofundador y director ejecutivo de Browzwear. "Creemos que esta asociación tendrá un impacto positivo en toda la industria al ayudar a las marcas y los minoristas a operar un proceso de desarrollo más sostenible y eficiente".

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibras y tecnología para las industrias de confección y de cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su soporte de marketing sin igual. The LYCRA Company es dueña de las marcas de consumo y comercio líderes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de elastano original, fibra de LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company se centra en aumentar el valor de los productos de sus clientes al desarrollar innovaciones únicas diseñadas para cumplir con la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® y COOLMAX® son marcas registradas de The LYCRA Company.

Acerca de Browzwear

Fundada en 1999, Browzwear es un pionero de soluciones digitales 3D para la industria de la moda, llevando los procesos sin inconvenientes del concepto al comercio. Para los diseñadores, Browzwear acelera el desarrollo de colecciones, abriendo oportunidades infinitas para crear versiones de estilos. Para los diseñadores técnicos y creadores de patrones, Browzwear adapta rápidamente prendas graduadas con una réplica material precisa de movimiento real. Para los fabricantes, el Paquete tecnológico de Browzwear ofrece todo lo necesario para producir prendas físicas de forma perfecta en el primer intento y en cada paso desde el diseño a la producción. A nivel mundial, más de 650 organizaciones como Columbia Sportswear, PVH Group y VF Corporation aprovechan la plataforma abierta de Browzwear para agilizar procesos, colaborar y perseguir estrategias de producción manejada por datos para poder vender más y fabricar menos, lo que aumenta tanto la sostenibilidad ecológica como la económica. Para obtener más información, visite www.browzwear.com.

