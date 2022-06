Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de fibra innovadoras para los sectores textil y del cuidado personal, anunció hoy que un grupo de instituciones financieras, entre las que se encuentran Lindeman Asia, Lindeman Partners Asset Management, Tor Investment Management y China Everbright Limited ("nuevos accionistas"), obtuvieron el control total del capital de la empresa.

El cambio en el control del capital sigue la conclusión del procedimiento de quiebra que comenzó en febrero cuando los nuevos accionistas iniciaron una medida de ejecución contra Ruyi Textile and Fashion International Group Limited, la antigua casa matriz de The LYCRA Company, por impagos de préstamos asociados con su compra de The LYCRA Company en enero de 2019.

The LYCRA Company se ha convertido en una de las franquicias mundiales más poderosas de la industria textil con sus marcas de primera clase, que incluyen LYCRA®, COOLMAX® y THERMOLITE®, servicios de marketing únicos y una amplia red de socios en toda la cadena de valor global. Además, las diversas y amplias capacidades de innovación de The LYCRA Company y su sólida propiedad intelectual de más de 800 patentes le han ayudado a establecer relaciones estratégicas de larga data con la mayoría de los principales productores, marcas y minoristas.

Con la puesta en marcha de su nueva propiedad y gobierno, The LYCRA Company seguirá enfocándose en acelerar la implementación de su visión, que incluye soluciones sostenibles que promuevan la circularidad, asociaciones tecnológicas estratégicas para desarrollar y ampliar una gama más amplia de materiales innovadores e iniciativas de transformación digital permanentes. Esto cuenta con el apoyo total de los nuevos accionistas, que tienen un historial comprobado de financiación e inversión en empresas de toda Asia y el mundo, y que trabajan con juntas directivas en planes operativos y empresariales para mejorar la creación de valor a largo plazo. Los nuevos accionistas están comprometidos a ayudar a The LYCRA Company a fortalecer su posición financiera y permitir su crecimiento a largo plazo.

"Estoy entusiasmado de contar con el pleno apoyo de nuestros nuevos accionistas y de la próxima junta directiva al comenzar el próximo capítulo de la historia de The LYCRA Company", expresó Julien Born, director y presidente ejecutivo de The LYCRA Company. "Esta nueva estructura de propiedad proporciona el respaldo necesario de profesionales de inversión experimentados que comparten nuestra visión a largo plazo".

"Apoyamos plenamente al equipo de gestión de clase mundial de The LYCRA Company y su continua administración de The LYCRA Company", manifestó un portavoz de los nuevos accionistas. "The LYCRA Company se encuentra en una sólida posición financiera, tiene una base sólida para el crecimiento a largo plazo y esperamos trabajar con el equipo para proporcionar apoyo continuo para el crecimiento futuro de The LYCRA Company".

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes, entre ellas: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA® En la actualidad, The LYCRA Company se enfoca en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA®, COOLMAX® y THERMOLITE® son marcas comerciales de THE LYCRA Company.

