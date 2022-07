Comunicado de prensa de Business Wire: The Western Union Company

Western Union anunció hoy avances en su oferta de servicios en Chile. Con Western Union, los clientes pueden usar canales digitales y físicos para mover dinero entre fronteras a más de 200 países y territorios.

"Western Union se enfoca en mejorar constantemente la experiencia de nuestros clientes, brindando más opciones, mayor rapidez y conveniencia al enviar dinero a familiares y amigos", dijo Mauricio García, vicepresidente regional para Sudamérica en Western Union. "Usando medios digitales y físicos, Western Union brinda a nuestros clientes una experiencia única al ofrecer la capacidad de enviar y recibir dinero, sin importar dónde se encuentren, transformando su experiencia de envío de remesas transfronterizas, al tiempo que ofrece rapidez, conveniencia y confiabilidad".

Una forma simple, conveniente y asequible para que los clientes envíen y reciban dinero en persona o en línea.

Los beneficios de los servicios de Western Union en Chile incluyen:

-- La capacidad de enviar dinero con rapidez,comodidad y seguridad desde un teléfono móvil utilizando la aplicación de Western Union, en persona en más de 800 puntos físicos en todo Chile, o una combinación de ambos.

-- Mayor tranquilidad del cliente al ofrecer formas sencillas de enviar y recibir dinero en minutos, incluida la capacidad de enviar directamente a cuentas bancarias o retirar dinero en efectivo en cualquier agencia de Western Union.

-- Servicios de transferencia de dinero transfronterizos asequibles con tarifas más bajas y cambio de divisas (FX).

"Dar a los clientes más facilidad y flexibilidad para mover dinero hacia, dentro y desde Chile refleja nuestro compromiso y la evolución continua de nuestra plataforma líder en su clase, al tiempo que les permite enviar dinero cuando y como quieran", agregó García. "Buscamos brindarles a nuestros clientes opciones adicionales a medida que mejoramos nuestra moneda digital y nuestras capacidades retail en los meses y años venideros".

La compañía celebra este hito regalando más de 1,000 premios, incluyendo un auto nuevo y 45 motocicletas, desde ahora hasta septiembre. Los clientes que envíen dinero a través de la aplicación o una agencia autorizada desde ahora hasta septiembre son elegibles. Los sorteos se llevarán a cabo a finales de julio, agosto y septiembre. Se aplican términos y condiciones. Para participar, visite wu.com/cl.

Acerca de Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) es una compañía líder mundial en movimientos y pagos transfronterizos de dinero y de divisas. La plataforma de Western Union proporciona flujos transfronterizos ininterrumpidos, y su red financiera de primer nivel cubre más de 200 países y territorios y más de 130 monedas. Conectamos a consumidores, empresas, instituciones financieras y gobiernos a través de una de las redes de mayor alcance del mundo, accediendo a miles de millones de cuentas bancarias, millones de billeteras y tarjetas digitales, y una importante red global de tiendas minoristas. Western Union conecta al mundo para poner posibilidades ilimitadas al alcance. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.westernunion.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220720005008/es/

Contacto

Contactos con los medios de Western Union: Brad Jones Bradley.Jones@wu.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.