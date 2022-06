Comunicado de prensa de Business Wire: Titan

Con una calificación de 4,8/5, Titan se convirtió en el software de correo electrónico mejor valorado en G2, superando a productos como Microsoft Outlook y Google Workspace. Creado específicamente para profesionales y pequeñas empresas, Titan fue galardonado con primer puesto en servicio de atención al cliente por correo electrónico en el Informe de verano 2022 de G2. La plataforma también recibió las mejores puntuaciones en cuanto a facilidad de uso e implementación. G2 es una plataforma para las revisiones de software entre pares reconocida a nivel mundial. Sus informes de verano de 2022 sobre los mejores productos de software clasifican el mejor software del mundo basándose en las opiniones auténticas de usuarios reales.

Titan propone un nuevo enfoque para el correo electrónico con un producto que permite a las empresas establecer relaciones más profundas con los clientes gracias a sus herramientas y funciones innovadoras. Los clientes de Titan destacan la estética del producto y la filosofía de la empresa de tomar las sugerencias directas de los usuarios para crear el producto conjuntamente como los factores más significativos que contribuyen a sus calificaciones.

"Invertimos en el correo electrónico como categoría porque creemos que las pequeñas empresas están mal atendidas por herramientas caras y sobredimensionadas que no han innovado de forma significativa en años", explica Bhavin Turakhia, fundador y director ejecutivo de Titan. "El reconocimiento y los premios no hacen más que validar nuestra convicción de que estamos creando el futuro del correo electrónico de manera conjunta con nuestros usuarios".

Titan ha invertido mucho en el mercado latinoamericano creando herramientas y funcionalidades que las empresas locales encuentran increíblemente útiles. Los equipos de ventas y marketing encuentran útiles las funciones de acuse de recibo y los recordatorios de seguimiento para el seguimiento de clientes y consumidores. Titan es compatible con los principales idiomas de América Latina y es increíblemente asequible en comparación con los productos de correo electrónico para empresas de la competencia.

Titan está disponible para los clientes de América Latina a través de los principales proveedores de presencia web como HostGator, Hostinger y WordPress.com.

Acerca de Titan

Titan (https://titan.email) fue fundada por Bhavin Turakhia en 2018 en pos de permitir que las pequeñas empresas crezcan y sean más productivas. Titan está disponible a través de los principales proveedores de presencia web del mundo, especialmente WordPress.com, Hostinger y Name.com. Titan está valorada en 300 millones de USD tras una inversión estratégica de serie A de Automattic, la empresa de presencia web que está detrás de WordPress.com y WooCommerce, que se cerró el año pasado.

