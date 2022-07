Comunicado de prensa de Business Wire: TOKEN2049

TOKEN2049, la principal conferencia sobre criptomonedas de Asia, anuncia un nuevo grupo de patrocinadores y ponentes para su próxima edición en Singapur, que se celebrará del 28 al 29 de septiembre. Esta edición será el debut de la conferencia en Singapur, lo que supondrá una emocionante semana de actividades en la que algunos de los proyectos más pioneros del mundo se reunirán en el que promete ser el primer gran evento presencial de la industria de las criptomonedas en Asia, antes del fin de semana del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 de 2022.

Como reconocimiento al creciente interés por el evento, la lista de patrocinadores de TOKEN2049 Singapur aumentó a 200 empresas en las últimas tres semanas. Entre las nuevas incorporaciones al grupo de patrocinadores principales se encuentran la bolsa de criptomonedas de última generación OKX; el fabricante líder de carteras de hardware Ledger; una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, Kucoin; la bolsa de activos digitales AAX, con sede en Hong Kong; la mayor plataforma de copia de operaciones con criptomonedas del mundo, Bitget; y la bolsa de criptomonedas de Singapur Coinhako,que obtuvo su licencia de entidad de pago principal a principios de este año.

Uno de los principales patrocinadores que se suma este año es la empresa surcoreana de juegos WEMADE, conocida por ser la creadora de la serie de MMORPG Legend of Mir, que cuenta con más de 120 millones de jugadores en todo el mundo. WEMADE presta servicios a los juegos de cadena de bloques desde 2020, y en la actualidad cuenta con 14 títulos en su plataforma WEMIX, incluido MIR4, el videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG, por sus siglas en inglés) número 1 con el que se puede ganar dinero.

Un portavoz de WEMADE manifestó: "Con el crecimiento del sector a niveles sin precedentes y la cantidad de innovación que canaliza a nivel mundial, TOKEN2049 y el importante debate que catalizará no podían llegar en mejor momento".

Como evento principal de la Asia Crypto Week, se espera que la conferencia convoque a 3000 asistentes de todo el mundo. El impresionante cartel de este año incluye a Stani Kulechov, fundador y director ejecutivo de AAVE, el principal protocolo de liquidez de código abierto y sin custodia; Haseeb Kureshi, socio gerente de Dragonfly Capital; y Eli Ben-Sasson, cofundador y presidente de Starkware y coinventor de zkSTARK, la prueba criptográfica que preserva la privacidad.

Los paneles y las ponencias del evento abordarán una amplia agenda, desde la evolución del panorama normativo y las tendencias de la inversión institucional hasta el auge del metaverso, la Web3 y lo que esto supondrá en última instancia para el sector a medida que se intensifique su conocimiento por parte del público.

El evento de Singapur será el más grande de la historia de TOKEN2049, debido al gran potencial de la economía de tokens para transformar industrias y comunidades en todo el mundo. Como prueba del creciente interés entre un público más amplio, el piloto de Fórmula 1 de McLaren Racing, Daniel Ricciardo, el nuevo embajador de la marca de la aplicación de comercio de criptomonedas líder en el mundo y la plataforma web3 OKX, también intervendrá en la conferencia antes de la carrera del Gran Premio de Singapur 2022 del domingo, donde compartirá sus puntos de vista sobre los activos digitales y el carácter cambiante de la participación de los aficionados.

Otros ponentes de la conferencia de este año serán Justin Sun, fundador de Tron, la plataforma de cadena de bloques de código abierto Proof-of-Stake, y Sandeep Nailwal, cofundador de Polygon, la plataforma de escalado descentralizada de Ethereum.

Raphael Strauch, fundador de TOKEN2049, se refirió al hito de los 200 patrocinadores: "Las cifras no mienten, y este abrumador interés y su dinamismo no hacen más que augurar un buen futuro para el sector. Me entusiasma la idea de presenciar las conversaciones y ver las soluciones que surgirán en Singapur este mes de septiembre".

Como parte de la Asia Crypto Week, los asistentes tendrán la oportunidad de asistir a una serie de eventos paralelos, como la Pantera Blockchain Summit Asia, la Milken Institute Asia Summit y la Algorand AVM Singapore, y muchos otros que se anunciarán en las próximas semanas.

