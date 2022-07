Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba Materials Co., Ltd.

Toshiba Materials Co., Ltd. (presidente: Katsuaki Aoki) anunció hoy una importante inversión en una nueva planta de fabricación de bolas de nitruro de silicio en el mismo sitio que su sede de Yokohama, Japón. El proyecto tiene un presupuesto de más de 5000 millones de JPY (aproximadamente 38 millones de USD) y se espera que la producción comience en noviembre de 2023. Aumentará la capacidad en un 50 % en comparación con el año fiscal 2021.

Toshiba Materials: Image of silicon nitride balls. (Photo: Business Wire)

Los continuos avances en la electrificación de automóviles requieren soluciones que vayan más allá de baterías de mayor voltaje y tiempos de carga más cortos. Una medida para reducir costos y mejorar el rendimiento es la integración de motores e inversores. Si bien esto aumenta el riesgo de corrosión electrolítica[1] en los cojinetes del motor[2], el problema se puede solucionar con cojinetes híbridos, que reemplazan las bolas de acero estándar por bolas de cerámica con anillos de rodadura interior y exterior de acero. Las ventajas de la alta confiabilidad, la excelente resistencia y la resistencia superior al desgaste posicionan cada vez más a las bolas de cerámica como la solución preferida.

Toshiba Group ha reconocido durante mucho tiempo el potencial de los productos cerámicos finos y, ya en 1974, consiguió patentes básicas para compuestos de nitruro de silicio. En la actualidad, Toshiba Materials, separada de Toshiba en octubre de 2003, continúa avanzando en I+D y en la fabricación de bolas de nitruro de silicio, reconocidas por su confiabilidad y por brindar el mayor rendimiento mecánico de cualquier bola de silicio. Su experiencia e historial de éxito en bolas de cojinetes que satisfacen las demandas de rotación de alta velocidad y anticorrosión electrolítica, incluidas máquinas herramienta, generadores de energía eólica y material rodante, han conquistado para la empresa alrededor del 50 % del mercado mundial[3]. Con aumentos significativos en la demanda de cojinetes para vehículos eléctricos en el horizonte, Toshiba Materials ahora ha decidido realizar esta importante inversión para aumentar su capacidad.

La nueva planta de producción se construirá en el sitio de la sede de la compañía, donde se demolerá un edificio antiguo, que ya no está en uso, para darle paso a esta. La nueva instalación debe verse como la primera fase de expansión, y Toshiba Materials ya está considerando nuevas expansiones para satisfacer el crecimiento de la demanda futura.

Toshiba Materials continuará con el suministro estable de productos de alta calidad y contribuirá a un mayor uso de vehículos eléctricos ecológicos.

Características de las bolas de nitruro de silicio

-- Baja densidad: menos de la mitad del peso de una bola de acero del mismo tamaño

-- Alta resistencia al calor

-- Resistente a la corrosión electrolítica, ya que es un aislante

-- Resistente a la corrosión y oxidación causada por ácidos y álcalis

-- Un material no magnético, que no se ve afectado fácilmente por un fuerte campo magnético

1 Corrosión electrolítica: Daño a un cojinete causado por una corriente que fluye a través de él. 2 Cojinete: Pieza que permite que un eje gire suavemente en una máquina. Formado con un anillo de rodadura interior, bolas y un anillo de rodadura exterior. 3 Investigación de Toshiba Materials, julio de 2022

Acerca de Toshiba Materials

Toshiba Materials Co., Ltd. (http://www.toshiba-tmat.co.jp/en/) se separó de Toshiba Corporation en 2003. Con la tecnología de diseño de materiales como capacidad central, Toshiba Materials suministra materiales y componentes esenciales para el desarrollo de la sociedad. Sus principales productos incluyen materiales metálicos, componentes, piezas de cerámica fina y materiales químicos. En el año que terminó el 31 de marzo de 2021, sus ventas netas totalizaron 24 300 millones de JPY (aproximadamente 210 millones de USD).

