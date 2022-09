Comunicado de prensa de Business Wire: True Global Ventures

True Global Ventures 4 Plus Fund y Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) anuncian hoy una inversión total de 38 millones de dólares, incluidos 16 millones comprados en el mercado secundario. TGV ha informado previamente una inversión de 17 millones de dólares, lo que significa que hemos invertido 21 millones de dólares adicionales.

Animoca Brands ha recaudado recientemente un convertible de 110 millones de dólares liderado por Temasek, Bayou Capital y GGV, donde también participó TGV.

Los socios de TGV de 20 ciudades de todo el mundo apoyan la misión de Animoca Brands de ofrecer derechos de propiedad digital a los jugadores y usuarios de Internet del mundo, liderando el modelo de jugar y ganar para la economía de los creadores, y contribuyendo al ecosistema de Web3 Builders del metaverso abierto.

A nivel mundial, Animoca Brands ha hecho crecer las ventas rápidamente a través de sus principales unidades de negocio, incluidas Yuga Labs/Ape Coin, The Sandbox, REVV ecosystem, Blowfish, Darewise (Life Beyond) y recientemente Tiny Tap. Animoca Brands cuenta con 380 inversiones en total.

TGV ha sido uno de los primeros patrocinadores de Animoca Brands desde principios de 2019. La empresa se convirtió en unicornio en mayo de 2021.

El socio general de TGV, Kelly Choo, dice: "Estamos contentos de invertir a escala en Web3, en una empresa líder como Animoca".

El socio general de TGV, Dusan Stojanovic, añade: "Esta es la mayor inversión que TGV ha realizado en una empresa, ya que vemos un gran potencial de crecimiento con una adopción masiva. Con el fondo Follow on recién creado, invertimos en las mejores de entre nuestras 15 empresas de la cartera en el fondo base TGV 4 Plus".

Yat Siu, cofundador y presidente ejecutivo de Animoca Brands, estuvo en París la semana pasada con por la conferencia 62. ° de TGV y comentó: "¡TGV ha sido un amigo y un maravilloso partidario de la compañía y su ecosistema como The Sandbox desde 2019 y nos sentimos honrados de que sigan apoyando a Animoca Brands y con su visión de ofrecer verdaderos derechos de propiedad digital al mundo!"

Además de Animoca Brands, el fondo base TGV 4 Plus también ha invertido en otras empresas líderes como The Sandbox (una filial de Animoca Brands), Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled, Enjinstarter, Iomob, Dedoco y otras.

TGV 4 Plus Follow on Fund se centra en invertir la mayor parte de su capital en empresas seleccionadas del fondo base TGV 4 Plus. TGV 4 Plus Follow On Fund considerará la posibilidad de realizar inversiones adicionales en otras operaciones en fase avanzada de Web3 a medida que surjan las oportunidades.

Sobre Animoca Brands

Animoca Brands, Deloitte Tech Fast ganadora y clasificada en la lista del Financial Times de Empresas de alto crecimiento Asia-Pacífico 2021, es un líder en entretenimiento digital, blockchain y gamificación que trabaja para avanzar en los derechos de propiedad digital y contribuir al establecimiento del metaverso abierto. La empresa desarrolla y publica una amplia cartera de productos que incluye la ficha REVV y la ficha SAND; juegos originales como The Sandbox, Crazy Kings y Crazy Defense Heroes; y productos que utilizan propiedades intelectuales populares como Disney, WWE, Snoop Dogg, The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP? y Fórmula E. Tiene múltiples filiales, entre ellas The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game y TinyTap. Animoca Brands cuenta con una creciente cartera de más de 340 inversiones, entre las que se encuentran Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds y Star Atlas, entre otras. Para más información, visite www.animocabrands.com o síganos en Twitter o Facebook.

Sobre True Global Ventures

TGV4 Plus Follow On Fund (TGV 4 Plus FoF) completó su primer cierre en junio de 2022 por 146 millones de dólares. El TGV 4 Plus FoF cuenta con 15 socios generales (GP) que lideran el fondo y su Comité de Inversión, invirtiendo más de 62 millones de dólares de su propio dinero en el fondo. Esto representa un compromiso total de los GP de más del 40 % del tamaño total del fondo y más de 4 millones de dólares por GP de media. TGV 4 Plus FoF se centra en invertir la mayor parte de su capital en empresas seleccionadas del fondo base TGV 4 Plus. Las empresas de la cartera actual incluyen Animoca Brands, The Sandbox, Forge Global, Chromaway, Coinhouse, GCEX, Chronicled, Enjinstarter, Iomob y Dedoco. Las empresas de la cartera aprovechan las tecnologías Web3, incorporando blockchain como ventaja competitiva para impulsar el cambio con productos probados. TGV es un fondo distribuido con presencia en 20 ciudades, incluidas Singapur, Hong Kong, Taipei, Dubai, Abu Dhabi, Estocolmo, París, Luxemburgo, Madrid, Varsovia, Nueva York, San Francisco y Vancouver.

Visítenos en www.tgv4plus.com y síganos en LinkedIn y Twitter.

