Comunicado de prensa de Business Wire: Utex Industries, Inc.

Utex Industries, Inc. anuncia la adquisición de Sheraton Services Ltd., ubicado en Ashington, Reino Unido, que pasará a ser Utex Europe y continuará sustentando la expansión internacional de la empresa de soluciones de sellado de ingeniería en el mercado de Europa, Oriente Medio y África (EMOA). Utex Europe también suministrará más recursos de fabricación en otras áreas de Utex Industries.

"La adquisición de Sheraton Services Ltd. para mejorar nuestra expansión global y apoyar a los clientes en todo el mundo es un movimiento positivo para la empresa", dijo Piotr Galitzine, presidente y director general de Utex Industries, Inc.

En enero de 2021, Sheraton se convirtió en el distribuidor oficial de los productos Utex en el mercado de EMOA. La experiencia combinada de sus empleados se extiende durante 120 años en el diseño y la fabricación de juntas y reforzará la especialización de Utex en la región.

Acerca de Utex

Utex es una empresa de fabricación líder en el mercado con sede en Houston, Texas. Utex cuenta con diversas instalaciones de fabricación, distribución y ventas técnicas en Estados Unidos y en el extranjero, con cerca de 650 empleados. Los productos de Utex son innovadores, diseñados a medida, se adaptan a una que incluye los mercados finales del petróleo y el gas, la industria, la minería y el agua.

Jennifer Lyons Jlyons@utexind.com 281-615-2223

