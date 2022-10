Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha anunciado la adquisición de Bluecity, una empresa de software de inteligencia artificial (IA) con sede en Montreal cuyas soluciones de próxima generación basadas en la medición y detección de objetos con láser (lidar, por sus siglas en inglés) resuelven problemas de seguridad, tráfico e infraestructura. Con esta adquisición se refuerza el compromiso de Velodyne de promover el éxito de sus clientes mediante el suministro de soluciones de visión autónoma basadas en IA, líderes en el sector. Según las previsiones, la incorporación de Bluecity no afectará a los gastos de explotación ni al uso de efectivo. Los equipos ejecutivo, de desarrollo de software y de ventas de Bluecity se unirán a Velodyne.

Velodyne y Bluecity colaboran desde hace años para ofrecer soluciones basadas en lidar para aplicaciones de ciudades inteligentes. La solución de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) de Velodyne conjuga sus galardonados sensores lidar con el software de inteligencia artificial de Bluecity. Esta IIS ofrece un control y análisis del tráfico que mejoran la seguridad y la eficiencia de las carreteras, además de ayudar a las ciudades a planificar sistemas de transporte más inteligentes y ecológicos. Este sistema se ha desplegado en cuatro continentes con 74 instalaciones, entre ellas las de California, Colorado, Florida, Nueva Jersey, Maryland, Texas, Nevada y Michigan, y las de Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Finlandia, Alemania y Australia.

"Es una gran satisfacción para nosotros dar la bienvenida a Bluecity como miembros de pleno derecho del equipo de Velodyne. Este grupo de innovadores de excepcional talento cuenta con un software de análisis e inteligencia artificial innovador que complementa perfectamente nuestros sensores lidar y el software Vella", comentó el Dr. Ted Tewksbury, director ejecutivo de Velodyne Lidar. "La respuesta de los clientes a las soluciones de sistemas basados en lidar de Velodyne ha sido extraordinariamente positiva. Los clientes utilizan nuestro lidar y los análisis impulsados por la IA para obtener información comercial y mejorar la seguridad, la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad del transporte de maneras que nunca fueron posibles con las cámaras tradicionales o el radar solamente. Nuestra adquisición de Bluecity afirma aún más que un enfoque de soluciones de sistema que integre software y hardware es una ventaja competitiva importante para Velodyne en todos nuestros mercados finales".

"Bluecity confía plenamente en la visión de Velodyne de ser el proveedor líder de sistemas de visión autónoma impulsados por IA", declaró el Dr. Asad Lesani, cofundador y director ejecutivo de Bluecity. "Nuestra experiencia con los sensores lidar de clase mundial de Velodyne ha demostrado el poder que sus soluciones pueden aportar para hacer que las comunidades sean más seguras y eficientes. Para nuestro equipo es una gran satisfacción formar parte de Velodyne".

Velodyne amplía su cartera de soluciones integrales

Velodyne seguirá ampliando las capacidades de su solución de infraestructura inteligente, lo que incluye la monitorización de flujos de personas y vehículos para crear una gama de nuevas soluciones de infraestructura completa para aplicaciones como estacionamientos, comercios, casinos y estadios. Según Yole Intelligence, parte de Yole Group, el mercado de infraestructuras inteligentes para lidar crecerá de 108 millones de dólares en 2021 a 1100 millones en 20271. Para abastecer estos mercados en crecimiento, Velodyne integrará el robusto software de IA y análisis de Bluecity, entregado en un modelo de Software como Servicio (SaaS), con el software de percepción lidar Vella de Velodyne. Dicha integración facilitará la creación de nuevas soluciones de software basadas en lidar de Velodyne para la industria, la robótica y la infraestructura inteligente, lo que permitirá acelerar el tiempo de comercialización por parte de los clientes que ofrecen sistemas de visión autónoma a estos mercados.

El software Vella traduce los datos de lidar en información procesable para que los sistemas autónomos puedan observar y comprender los entornos en los que operan. Con los datos en tiempo real de Vella, los sistemas autónomos pueden tomar decisiones y emprender acciones, como que un robot o un vehículo se desplacen de forma segura, y proporcionar análisis, por ejemplo, una solución de tráfico que ayude a las comunidades a comprender las causas fundamentales de los choques casi fortuitos, de los semáforos en rojo y de otros comportamientos de los usuarios de la carretera.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el inicio de una nueva era en la tecnología autónoma con la invención de los sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en lidar, es conocido por su amplia cartera de tecnologías lidar innovadoras. Las revolucionarias soluciones de sensor y software de Velodyne proporcionan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, como la robótica, la industria, las infraestructuras inteligentes, los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor. A través de la innovación continua, Velodyne aspira a transformar vidas y comunidades mediante el avance de una movilidad más segura para todos.

