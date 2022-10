Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy la celebración de un acuerdo por varios años para proveer sensores lidar a Yamaha Motor para eve autonomy, una empresa conjunta entre Yamaha Motor y Tier IV, Inc. El servicio de transporte autónomo de mercaderías de eve autonomy, eve auto, brinda asistencia logística para mejorar la seguridad y eficiencia de las fábricas. Velodyne ya comenzó a entregar sensores a Yamaha Motor para el lanzamiento de eve auto en octubre 2022.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005606/es/

eve auto, an autonomous goods transport service from eve autonomy, a joint venture between Yamaha Motor and Tier IV, Inc. Photo credit: eve autonomy/Yamaha Motor

Yamaha Motor utiliza sensores lidar Puck de Velodyne que ofrecen capacidad de localización y traslado para eve auto, un servicio de transporte automatizado todo en uno. Los sensores lidar de Velodyne hacen posible que los vehículos eléctricos pequeños se trasladen de manera autónoma en las instalaciones de una fábrica.

eve auto es una solución integral que proporciona a los clientes una rápida instalación que no requiere construcción. Funciona tanto en el interior como en el exterior de cualquier instalación lo que permite el transporte autónomo de mercaderías. Esta solución, eve auto, tiene una capacidad de remolque de 1500 kg, puede trepar pendientes de hasta 7 grados y superar grietas de hasta 3 cm. Con un soporte operativo que ofrece servicios de gestión de flotas y navegación, el modelo de suscripción de eve auto ofrece a los clientes acceso al mantenimiento y al software más reciente. La tecnología lidar de Velodyne posibilita las capacidades autónomas de eve auto y puede conectarse con infraestructuras existentes y sistemas externos a través de la API.

"Los sensores versátiles y de alto rendimiento de Velodyne hacen de eve auto una solución automatizada sólida para nuestros clientes", dijo Takahiro Watanabe, director general de la División de Desarrollo de Nuevos Negocios de Yamaha Motor. "La tecnología lidar de Velodyne ofrece el alcance, la precisión y la resolución necesarias para que nuestra solución se traslade por el interior o el exterior de complejos entornos de producción".

"eve auto de Yamaha Motor está transformando la industria de la logística de las fábricas con una solución integral de transporte autónomo", manifestó Laura Wrisley, vicepresidenta sénior de Ventas Mundiales de Velodyne Lidar. "Equipado con los sensores lidar Puck de Velodyne, eve auto es un servicio fácil de usar que puede acercarse a las empresas que desean soluciones de transporte autónomo para potenciar la eficiencia y la seguridad de sus fábricas".

Para obtener más información, por favor contactarse con Velodyne Sales al 669.275.2526 o sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el inicio de una nueva era en la tecnología autónoma con la invención de los sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en lidar, es conocido por su amplia cartera de tecnologías lidar innovadoras. Las revolucionarias soluciones de sensores y software de Velodyne proporcionan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, como la robótica, la industria, las infraestructuras inteligentes, los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor. A través de la innovación continua, Velodyne aspira a transformar vidas y comunidades mediante el avance de una movilidad más segura para todos.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, que incluyen, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos e incluyen, por ejemplo, declaraciones sobre los mercados objetivo de Velodyne, nuevos productos, esfuerzos de desarrollo y competencia. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "estimaciones", "proyectado", "espera", "anticipa", "pronostica", "planea", "pretende", "cree", "busca", "pueda", "hará", "puede", "debería", "futuro", "propone" y las variaciones de estos términos o expresiones similares (o sus versiones negativas) tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento, las condiciones ni los resultados futuros e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, y que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los mencionados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes, entre otros, que pueden afectar a los resultados reales incluyen las incertidumbres relacionadas con la regulación gubernamental y la adopción del lidar, el impacto incierto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de Velodyne y sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocio; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de estos productos en el mercado; la tasa y el grado de aceptación en el mercado de los productos de Velodyne; el éxito de otros productos y servicios lidar y relacionados con sensores de la competencia que existan o puedan estar disponibles; las incertidumbres relacionadas con los litigios actuales de Velodyne y los posibles litigios que involucren a Velodyne o la validez o aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afecten a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones "Discusión y análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección" y "Factores de riesgo" de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, incluidos, entre otros, su informe anual en el formulario 10-K y los informes trimestrales en el formulario 10-Q. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa se basan en la información de que dispone Velodyne a la fecha de este documento, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, salvo que lo exija la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005606/es/

Contacto

Relaciones con los inversores Jim Fanucchi Darrow Associates, Inc. InvestorRelations@velodyne.com

Prensa Jane Maynard Velodyne Lidar PR@velodyne.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.