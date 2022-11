Comunicado de prensa de Business Wire: VOOPOO

En una temporada llena de pasión por los deportes, las personas de todo el mundo mostraron entusiasmo por el movimiento. VOOPOO, el gigante del vapeo que insiste en estar enfocado en el cliente y defiende el estilo de vida saludable y la innovación, inicia la actividad oficial llamada VOOPOO Infinity Go Go Go en su sitio web oficial para encender el espíritu del deporte en los vapeadores.

VOOPOO le ha dado a su producto insignia un aspecto especial con el lanzamiento de la serie de edición limitada ARGUS: ARGUS MT, ARGUS XT, ARGUS GT II, ARGUS POD y ARGUS PRO. La campaña VOOPOO Infinity Go Go Go, que fue lanzada al mismo tiempo, atrajo la atención de muchos fanáticos y vapeadores desde su lanzamiento.

Haga usted mismo su obra de arte, apoye a su equipo favorito y gane un ¡premio de $5000!

El 23 de noviembre , VOOPOO llevará a cabo oficialmente la segunda etapa de VOOPOO Infinity Go Go Go en su sitio web oficial.

En la página de actividad publicada, estamos sorprendidos de encontrar que VOOPOO también esconde un enorme beneficio, concretamente, un gran premio de $5000. Según la información oficial, podemos encontrar que este será un concurso Hágalo usted mismo, que puede estar relacionado con la creación Hágalo usted mismo de sus productos favoritos. Venga a visitar la página de actividad VOOPOO Infinity Go Go Go espere el anuncio de la información pertinente de esta actividad. ¿Quién ganará el gran premio de $5000?

VOOPOO integra la pasión por el deporte como "innovación", "persistencia" y "fusión" que reúne los valores propios de la marca VOOPOO en su actividad, y entrega a sus usuarios y fanáticos, incluso a la industria, las nociones de que un estilo de vida saludable es la base del desarrollo de uno mismo y que la innovación infinita cambia el futuro. Para obtener información más detallada sobre el reglamento del concurso y la configuración del premio, visite la página de actividad VOOPOO Infinity Go Go Go el 23 de noviembre.

Acerca de VOOPOO

VOOPOO fue fundada en 2017 y logró un ascenso meteórico gracias a los productos DRAG, que han sido ampliamente aclamados a nivel mundial. Siendo una empresa de tecnología de punta en I+D, diseño, fabricación y marca, VOOPOO tiene cuatro series principales de productos: ARGUS, DRAG, VINCI y V. En la actualidad, VOOPOO tiene presencia en más de 70 países de Norteamérica, Europa y Asia.

