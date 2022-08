Comunicado de prensa de Business Wire: Watts Water Technologies, Inc

Watts Water Technologies, Inc., uno de los fabricantes y proveedores líderes a nivel mundial de productos y soluciones de plomería, calefacción y calidad del agua, ha completado con éxito la verificación del programa WAVE: Water Stewardship Verified de The Water Council, con el que se indica que la empresa ha evaluado su riesgo relacionado con el agua en toda la organización, ha identificado los mayores impactos relacionados con el agua utilizando datos creíbles relacionados con el agua y ha implementado las prácticas recomendadas para mejorar el rendimiento de protección del agua.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220817005127/es/

(Graphic: Business Wire)

Durante el proceso de WAVE, Watts priorizó ocho de sus plantas con mayor riesgo de agua, identificó las cuencas en las cuales opera, realizó un saldo de agua para conocer más sobre sus entradas y salidas de agua, y logró la participación de la comunidad de las zonas aledañas a sus plantas seleccionadas.

De este modo, Watts realizó una serie de acciones a nivel local y global para reducir el consumo de agua, aumentar su reutilización, mejorar la calidad del agua y reducir los impactos negativos, tanto aguas arriba como aguas abajo. Entre ellos se encuentran una ampliación de la medición de agua, una participación continua de la comunidad y proyectos específicos de cada planta. Además actualizó su Política de medioambiente, salud, seguridad y sostenibilidad corporativa para reflejar su objetivo de fomentar la protección del agua a nivel local y global en todas sus plantas y en las comunidades donde opera a través de alianzas que incluyan la participación de actores clave.

"Nuestra participación en el programa WAVE: Water Stewardship Verified nos ha permitido entender mejor el agua como recurso compartido y nos ha brindado una perspectiva comunitaria al pensar en el consumo de agua y nuestro lugar en este sistema", afirmó Robert J. Pagano, Jr., presidente, director ejecutivo y máxima autoridad de la junta directiva de Watts. "Al mirar más allá de nuestro impacto, sabemos que podemos tener una influencia más grande en la cuenca a nivel integral, y nos entusiasma mucho haber obtenido nuestra verificación WAVE en el marco de la ampliación de nuestras iniciativas de protección".

Acerca de Watts Water Technologies

Watts Water Technologies, Inc., a través de su familia de empresas, es un fabricante global con sede en los Estados Unidos que ofrece una de las líneas de productos de plomería, calefacción y calidad del agua más amplias del mundo. Sus subsidiarias y marcas ofrecen soluciones innovadoras en plomería, calefacción y calidad del agua para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales. Para más información, visite www.watts.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220817005127/es/

Contacto

Ayomi Gomes Watts Water Technologies 978-387-2262 ayomi.gomes@wattswater.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.