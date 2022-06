Comunicado de prensa de Business Wire: Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una empresa líder mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales, anunció hoy que ha seleccionado RISE with SAP S/4HANA® edición privada, como el siguiente paso para impulsar la innovación en todas sus operaciones comerciales.

La selección de la solución RISE with SAP subraya el compromiso de Wipro con la transformación digital en el marco de la ambiciosa agenda de crecimiento de la empresa. La medida simplificará los procesos de Wipro y los consolidará en una plataforma unificada. La escalabilidad, la estabilidad y la automatización mejorada de la plataforma permitirán operaciones optimizadas y un costo total de propiedad reducido.

Además, como socio estratégico global de SAP, Wipro aprovechará su experiencia con RISE with SAP S/4HANA Cloud, mientras utiliza su marco de transformación patentado, Wipro eSymphony, y su inversión de mil millones de USD en Wipro FullStride Cloud Services para ayudar a sus clientes a convertirse en empresas más inteligentes.

"Seguimos invirtiendo en sistemas internos escalables que impulsan la productividad, la agilidad y la eficiencia, tanto para nuestra empresa como para nuestros clientes", señaló Thierry Delaporte, director ejecutivo y director general de Wipro Limited. "Nuestra decisión de adoptar RISE with SAP S/4HANA Cloud es el último ejemplo de nuestro enfoque en la simplificación de procesos. Esto también mejorará en gran medida nuestra experiencia en implementaciones de software de SAP, lo que nos permitirá acelerar sustancialmente los procesos de transformación de nuestros clientes".

"RISE with SAP está atrayendo a empresas de todos los tamaños para ayudarlas a transformar su negocio mientras se trasladan a la nube", agregó Christian Klein, director ejecutivo y miembro de la Junta Ejecutiva de SAP SE."La adopción de RISE with SAP por parte de Wipro, combinada con sus más de 25 años de experiencia en SAP y su marco de transformación eSymphony, aumentará aún más su capacidad para ayudar a los clientes en su viaje de transformación único. Esperamos asociarnos con Wipro para garantizar el crecimiento continuo de nuestros clientes conjuntos impulsados por la innovación".

La estrategia de comercialización compartida entre SAP y Wipro combina lo mejor de ambos mundos para los clientes, ya que la oferta combinada guía a las empresas globales en la transformación a través de la adopción de la nube.

Wipro eSymphony integra el descubrimiento, la evaluación, el diseño y la orquestación de transformaciones digitales en una única plataforma unificada, lo que ayuda a los clientes a acelerar la innovación y aprovechar el valor no realizado de sus inversiones. La plataforma combina una amplia gama de capacidades a través de los principios de pensamiento de diseño, los conocimientos centrados en la industria, la inteligencia de procesos comerciales y las integraciones de plataforma con una mentalidad de la nube primero. Para los clientes de SAP, Wipro eSymphony permite una adopción más rápida de RISE with SAP, lo que reduce el costo total de propiedad hasta en un 20 % y los ayuda a transformarse en una empresa inteligente con SAP S/4HANA.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales. Aprovechamos el poder de la computación cognitiva, la hiperautomatización, la robótica, la nube, los análisis y las tecnologías emergentes para ayudar a nuestros clientes a adaptarse al mundo digital y lograr el éxito. Somos una empresa reconocida internacionalmente por su extensa cartera de servicios, su sólido compromiso con la sostenibilidad y una buena ciudadanía corporativa. Tenemos más de 240 000 empleados que trabajan con dedicación para prestar servicios a nuestros clientes en seis continentes. Juntos, descubrimos ideas y trabajamos en su concreción para construir un futuro mejor e innovador.

Declaraciones a futuro

Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado representan las creencias de Wipro con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales son, por naturaleza, inherentemente inciertos y están fuera del control de Wipro. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relativas a las perspectivas de crecimiento de Wipro, sus futuros resultados operativos financieros y sus planes, expectativas e intenciones. Wipro advierte a los lectores que las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los riesgos y las incertidumbres sobre fluctuaciones en nuestras ganancias, ingresos y beneficios; nuestra capacidad de generar y gestionar el crecimiento, y de implementar medidas corporativas propuestas; la intensa competencia en servicios de TI; nuestra capacidad de mantener la ventaja en los costos; los aumentos salariales en la India; nuestra capacidad de atraer y contratar a profesionales altamente capacitados; los excesos de costos y tiempo sobre los precios fijos; los contratos con marco temporal fijo; la concentración de clientes; las restricciones de inmigración; nuestra capacidad de gestionar las operaciones internacionales; la menor demanda de tecnología en nuestras áreas centrales clave; las interrupciones en las redes de telecomunicaciones; nuestra capacidad de completar e integrar con éxito las adquisiciones potenciales; la responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicio; el éxito de las empresas en las que hacemos inversiones estratégicas; el retiro de incentivos impositivos gubernamentales; la inestabilidad política; la guerra; las restricciones legales al aumento de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India; el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual; y las condiciones económicas generales que afectan nuestro negocio e industria.

Los otros riesgos que podrían afectar nuestros resultados operativos a futuro se describen en más detalle en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, los informes anuales en el formulario 20-F. Dichas presentaciones están disponibles en www.sec.gov. Es posible que, de vez en cuando, hagamos otras declaraciones a futuro escritas y verbales, incluidas las declaraciones contenidas en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores y nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar las declaraciones a futuro que podamos hacer o que se hagan en nuestro nombre de vez en cuando.

