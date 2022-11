Comunicado de prensa de Business Wire: Xpansiv

Xpansiv, la primera plataforma de infraestructura de mercado para commodities ambientales, anunció hoy el lanzamiento de una nueva evaluación comparativa de contratos de compensación de emisiones, Sustainable Development Global Emissions Offset?(SD-GEO?).

El contrato estandarizado, que puede negociarse en Xpansiv market CBL, ofrece una evaluación comparativa para que los participantes en el mercado y los actores corporativos realicen transacciones de compensaciones de carbono de alta calidad de proyectos que además tengan un alto impacto social. La plataforma SD-GEO permitirá la entrega de proyectos de cocinas de biomasa con un mínimo de cinco objetivos de desarrollo sostenible de los registros Verra o Gold Standard.

Los proyectos que cumplen con los requisitos son examinados cuidadosamente en el marco del Programa de Instrumentos del Estándar CBL, que contiene Global Emissions Offset? (GEO®), la primera herramienta de esta serie desarrollada por Xpansiv, además de Nature-Based Global Emissions Offset? (N-GEO®), "ampliamente considerado como el favorito para convertirse en la evaluación comparativa de mayor precio de VCM", según Quantum Commodity Intelligence.

"Los actores corporativos suelen buscar proyectos de compensación que mitiguen las emisiones y que además posean beneficios complementarios para las comunidades, como las cocinas de biomasa limpias", explicó Russell Karas, responsable de desarrollo del mercado de carbono de Xpansiv. "Este segmento emergente del mercado de carbono crecerá exponencialmente en los próximos años, y Xpansiv ofrece una mejor manera de asignar precio e intercambiar estos créditos de alta calidad".

"El concepto de beneficios complementarios no es nuevo para los contratos estandarizados de CBL", afirmó Ben Stuart, director comercial de Xpansiv. "N-GEO, por ejemplo, requiere además una acreditación de clima, comunidad y biodiversidad de Verra. SD-GEO es el próximo contrato en la serie GEO que aportará transparencia, certidumbre de precios y un proceso de selección simplificado a un subconjunto vital del mercado de compensaciones, otro paso importante hacia un futuro con neutralidad de carbono".

"Las cocinas de biomasa limpias poseen un impacto significativo en cuanto al desarrollo sostenible, y nuestros proyectos de alta calidad han llegado a 9-11 SDG para aportar mejoras permanentes y medibles a las poblaciones rurales postergadas", indicó Chen Yang, director comercial de C-Quest Capital (CQC). "Como uno de los desarrolladores de proyectos líderes en el ámbito de las cocinas de biomasa, damos la bienvenida a la iniciativa de Xpansiv, que establece una evaluación comparativa de impacto central para este tipo de proyecto e inaugura un robusto mercado que apoyará el futuro de los proyectos de cocinas de biomasa limpias".

Erik Petersson, director del negocio de carbono global de Macquarie, un inversor de Xpansiv y comercializador conjunto de compensaciones de carbono de una serie de proyectos de cocinas de biomasa de CQC, describió al lanzamiento del contrato SD-GEO como un "punto de inflexión" en la simplificación del camino hacia las emisiones cero netas. "Con este contrato, las organizaciones pueden obtener un acceso de mercado transparente y directo a 'carbono social' de alta calidad basado en métricas estandarizadas, además de apoyar proyectos que poseen un impacto real en estas comunidades", afirmó Petersson. "Estamos muy entusiasmados de apoyar el lanzamiento de SD-GEO y las oportunidades que brinda para expandir lo que podemos ofrecerles a nuestros clientes en términos amplios".

Xpansiv informa que SD-GEO comenzará a operar el 5 de diciembre. El anuncio llega a continuación del lanzamiento de ESGclear por parte de APX, una empresa de Xpansiv y el proveedor líder de registro y libro mayor papa mercados ambientales . ESGclear ofrece una transparencia sin precedentes para transacciones que requieren informes de ESG, financiamiento y mitigación en distintas cadenas de suministro.

Acerca de Xpansiv

Xpansiv ofrece la infraestructura de mercado y la plataforma de datos para commodities de carbono, renovables y de energía digital. Estos commodities inteligentes aportan transparencia y liquidez a los mercados, empoderan a sus participantes para que valoren la energía, el carbono y el agua y puedan cumplir los desafíos de un mundo con abundante información y recursos limitados. Entre las principales unidades de negocios de la empresa se encuentran CBL, el mercado de cambio al contado más grande de commodities, de ESG como carbono, certificados de energía renovable y gas natural digital; H2OX, el mercado de cambio al contado líder de agua; XSignals, que ofrece datos de mercado al final de cada jornada e históricos; EMA, el sistema de gestión de cartera multirregistro para todos los commodities ambientales; y APX, el proveedor líder de infraestructura de registro para los mercados de energía y medioambiente. Xpansiv es el nexo digital donde se fusionan la señales de sostenibilidad y precios. Xpansiv.com

Acerca de C-Quest Capital

C-Quest Capital (CQC) es un desarrollador de proyectos de carbono líder a nivel mundial que se ha propuesto la misión de transformar las vidas de las familias rurales de bajos ingresos cuya salud, bienestar y situación económica están más en riesgo por el cambio climático. CQC lo logra brindando acceso a tecnologías de energías limpias y soluciones sostenibles de uso de la tierra que reducen las emisiones de gases efecto invernadero, combaten el cambio climático global y mejoran las vidas de los sectores postergados. CQC recibió recientemente el premio "Best Project Developer: Energy Efficiency", y terminó como segundo finalista en las categorías "Best Project Developer: Public health" en los rankings 2022 de mercados de carbono voluntario de Environmental Finance.

CQC se fundó en 2008 y posee sus oficinas centrales en Washington D.C. (EE. UU.), con subsidiarias en India, Malasia, Singapur, Camboya y Australia, además de equipos de campo en todos los países donde operamos. CQC posee operaciones de proyectos de carbono en más de 17 países en África Subsahariana, América Central y el sur y el sudeste de Asia. Los proyectos de transformación de carbono de CQC ya han reducido las emisiones de CO2 en 14,62 millones de toneladas y han mejorado las vidas de más de 20 millones de personas.

Acerca de Macquarie Global Carbon

La división de "Carbono global" del grupo de commodities y mercados globales se basa en la actividad de transición energética que abarca todo el grupo en Macquarie, y es una continuación de la participación del grupo, que ya lleva más de 15 años, en los aspectos físicos y financieros de los mercados de productos de carbono y ambientales de todo el mundo. El negocio ofrece soluciones de compensación de carbono integradas en todo el ciclo de vida de compensaciones, desde la generación hasta el retiro, y ofrece a los clientes un mayor acceso a compensaciones de carbono voluntarias y de cumplimiento, además de aportar, estructurar y acercar capitales a proyectos de eliminación y reducción de carbono. Más información en macquarie.com.

