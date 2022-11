Comunicado de prensa de Business Wire: International Tax and Investment Center

El Centro Internacional de Impuestos e Inversiones (International Tax and Investment Center, ITIC) ha publicado una nueva investigación sobre el alcohol ilegal que revela que las altas tasas impositivas sobre estas bebidas pueden dirigir a los consumidores al mercado ilegal del alcohol, lo que representa una gran amenaza tanto para la salud como para las finanzas públicas. Los expertos han estudiado el alcohol ilegal en Colombia, República Dominicana, Malasia, Sudáfrica y el Reino Unido para conocer cuáles son los principales impulsores de estos mercados, que son perjudiciales para los consumidores, las comunidades y las empresas debido a su impacto social y económico negativo.

En consonancia con el informe"Comercio ilegal en sectores de alto riesgo"de la OCDE, la investigación arrojó que la diferencia de precio significativa entre las bebidas alcohólicas lícitas e ilícitas es uno de los principales impulsores. Si los consumidores tienen dificultades para adquirir bebidas alcohólicas legales, recurrirán a bebidas ilegales más baratas que pueden ser muy peligrosas y potencialmente letales. Algunas de las graves consecuencias del mercado ilegal de alcohol se pueden observar en los últimos dos meses en Perú y Ecuador, donde se reportaron más de 60 muertes entre ambos países como consecuencia del consumo de alcohol ilegal. La investigación también estudió cómo las naciones de todo el mundo han abordado la venta ilícita de alcohol a través de políticas fiscales y regulatorias que disminuyen los incentivos para que los delincuentes participen en la producción y el tráfico ilegales de alcohol. La investigación destaca cinco descubrimientos clave:

-- Las tasas impositivas más bajas pueden proporcionar un flujo constante de ingresos gubernamentales al desalentar la compra y el consumo ilegales de alcohol, así como al mantener la demanda en el mercado legal.

-- Los aumentos de impuestos sobre el alcohol deben aplicarse lentamente con el tiempo para evitar aumentos repentinos de precios para los consumidores, ya que esto a menudo lleva a los consumidores hacia el mercado ilegal del alcohol.

-- Las políticas de impuestos especiales deben considerar el tamaño y la forma del mercado ilegal de alcohol, el poder adquisitivo del consumidor, la posición fiscal general del país y las tasas especiales en los países vecinos para desalentar con éxito el mercado ilegal.

-- Los sistemas fiscales, la industria y la coordinación transfronteriza, y una aplicación inteligente y enfocada pueden ayudar a combatir el mercado ilegal de alcohol y reducir su prevalencia. Esto también está respaldado directamente por la investigación de la OCDE, que observa que "[E]l vínculo entre las políticas sobre el alcohol y el comercio ilegal es esencial y las políticas sobre el alcohol no deben desarrollarse aisladas de las realidades del mercado local... la proporcionalidad entre la efectividad de frenar potencialmente el comercio ilegal, el costo del remedio y la interrupción potencial al negocio legítimo."

-- El mercado ilegal de alcohol alimenta el crimen y erosiona el estado de derecho. En muchos países, los comerciantes ilegales son negocios delictivos organizados que venden productos inseguros y no regulados, eludiendo de manera deliberada los ingresos que legítimamente se deben a los gobiernos.

"Los fuertes aumentos de impuestos tienen un fuerte vínculo con el aumento de la actividad en el mercado ilegal del alcohol, un hallazgo respaldado por una investigación reciente de la OCDE y también por Euromonitor", explica Dan Witt, presidente del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones. "Estos costos se trasladan a los consumidores, lo que amplía la diferencia de precio entre el alcohol legal e ilegal. Una vez que los aumentos de impuestos superan el poder adquisitivo del consumidor, la producción ilegal florece, los productos peligrosos ingresan al mercado y los ingresos fiscales disminuyen".

Colombia proporciona un ejemplo de cómo una gran diferencia de precios puede impulsar la demanda de alcohol ilegal y crear altos niveles de aceptación social para comprar bebidas ilegales. Debido en parte a los precios, más del 22,8 % del etanol total consumido en el país es ilegal, un valor de más de 1500 millones de USD, lo que representa una pérdida fiscal de 678 millones de USD. Mientras tanto, la participación del 33% del mercado de alcohol ilegal de la República Dominicana muestra su peligro para las personas, con más de 500 muertes en el país en los últimos tres años.

"Está claro que los impuestos excesivos sobre el alcohol alimentan el crimen al mismo tiempo que dañan las industrias nacionales legales cuyos impuestos contribuyen a los servicios gubernamentales esenciales", afirma Witt. "La tributación inteligente es clave aquí. Nuestros hallazgos respaldan la idea de que las políticas de impuestos sobre el alcohol bien calibradas que comprenden y se enfocan en el mercado ilegal darán como resultado una menor presencia de alcohol ilegal, mayores recaudaciones de impuestos para los gobiernos, una mejor seguridad pública y un campo competitivo nivelado para las empresas de bebidas alcohólicas. En resumen, esta es una forma fundamental para que los gobiernos reduzcan las pérdidas fiscales y, mucho más importante, eviten muertes y lesiones innecesarias y prevenibles".

El artículo académico completo, publicado en la última edición delWorld Customs Journal (Vol. 16, Número 2, septiembre de 2022) está actualmente disponible para los Miembros de la Red Internacional de Universidades Aduaneras (INCU).

Más información sobre el ITIC

El Centro Internacional de Impuestos e Inversiones (ITIC) es una organización independiente de investigación y educación sin fines de lucro fundada en 1993 para promover la reforma fiscal y las iniciativas público-privadas para mejorar el clima de inversión en las economías en transición y en desarrollo. El ITIC sirve como centro de intercambio de información sobre las mejores prácticas en materia de impuestos y política de inversión. El ITIC fomenta las políticas fiscales, comerciales y de inversión que mejoran el crecimiento económico en los países no pertenecientes a la OCDE al facilitar el entendimiento mutuo y la confianza entre empresas y gobiernos.

