Comunicado de prensa de Business Wire: Terraformation

Terraformation, una empresa mundial especializada en reforestación, ha lanzado el acelerador forestal "Seed to Carbon", el primer programa de aceleración forestal del mundo centrado en la biodiversidad y financiado por el carbono.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221031005425/es/

Photo: The Kilimanjaro Project (Photo: Business Wire)

En la próxima década, el mundo necesitará miles de equipos de reforestación nuevos para captar el carbono a gran escala y limitar las repercusiones del cambio climático. El nuevo acelerador forestal ayudará a responder a esta necesidad, porque les da a los equipos forestales las herramientas necesarias para lanzar proyectos de restauración y tener éxito a gran escala, como por ejemplo, financiación en la fase inicial, capacitación en restauración de ecosistemas nativos resilientes y herramientas para aumentar la transparencia de los proyectos en las fases iniciales más cruciales.

Esta plataforma integral para poner en marcha los equipos forestales emergentes es única en el sector y aporta un apoyo muy necesario para ampliar la oferta de carbono forestal.

Los compradores de carbono y las empresas que otorgan financiación temprana a las cohortes de aceleradores se aseguran así el acceso a los créditos de carbono de primera calidad que generan los proyectos. Gracias a esta financiación, los compradores se aseguran el acceso a una cartera de créditos de carbono verificados en proyectos diversos a nivel geográfico y seleccionados por el equipo científico de carbono de la empresa. Terraformation está trabajando para relacionarse con los socios financieros para lanzar una nueva cohorte de aceleradores a principios del próximo año.

El programa de aceleración es una respuesta directa a los mayores cuellos de botella de la restauración a gran escala: en una reciente encuesta de Terraformation a 230 organizaciones forestales de todo el mundo, el 95% de los encuestados aseguró que la financiación era su principal área de inquietud.[1]

El acelerador aprovecha el conocimiento adquirido en los exitosos proyectos piloto de restauración de Terraformation. Desde que la empresa comenzó sus programas internacionales en 2020, ha lanzado con éxito 16 proyectos de restauración en 11 países y ha creado más de 400 nuevos puestos de trabajo sostenibles.

Yishan Wong, fundador y consejero delegado de Terraformation, declaró:"El planeta necesita ampliar rápidamente los esfuerzos de reforestación para afrontar la crisis climática. Y más inversores que nunca están buscando oportunidades en la captura de carbono. Pero no ha habido un vehículo claro que les diera a esos inversores el acceso necesario a créditos de carbono de alta calidad. Al mismo tiempo, diversas comunidades de todo el mundo están poniendo en marcha iniciativas de restauración de importancia vital, pero carecen de la financiación, la formación y la tecnología que necesitan para ampliar su escala.

"Nuestro acelerador ampliará rápidamente el número de proyectos de restauración forestal de alta calidad y aumentará la capacidad de captura de carbono del planeta".

María José Iturralde, cofundadora de Humans for Abundance, socio de Terraformation en temas relacionados con la restauración: "La financiación puede darle un giro a la gestión de la tierra, al apoyar nuevos modelos de negocio sostenibles que sustituyan la deforestación por el beneficio. El capital inicial abre oportunidades de capacitación, educación e infraestructuras que les permiten a las comunidades restaurar de forma sostenible los ecosistemas y comercializar sus nuevos productos de una manera nueva".

Solicitar la participación en el acelerador La solicitud y la participación en el acelerador forestal "Seed to Carbon" es gratuita y está abierta a todos los equipos forestales que prioricen la biodiversidad y los beneficios para las comunidades locales. Se invita a las organizaciones y los equipos forestales interesados a presentar su solicitud al acelerador antes del 27 de noviembre de 2022.Para consultar más información y presentar su solicitud haga clic aquí.

Los equipos seleccionados recibirán un estudio de viabilidad para evaluar la viabilidad de los proyectos de carbono en sus tierras, así como acceso a la capacitación de expertos en la cosecha y el almacenamiento de semillas, la restauración de bosques biodiversos, los modelos de negocio sostenibles, la comercialización y las finanzas. Los equipos también recibirán acceso a compradores de carbono, así como a un nuevo software de seguimiento de proyectos de última generación para agilizar la supervisión, la presentación de informes y la verificación del progreso del proyecto, entre otras cosas. Terraformation animará a los equipos forestales a promover el liderazgo de las mujeres, ofrecer educación a la comunidad y generar una repercusión a nivel local sostenible.

Los equipos forestales seleccionados para participar en la primera cohorte se anunciarán a principios de 2023.

Financiar nuevos proyectos de carbono forestal Los compradores de carbono y las empresas interesadas en financiar proyectos forestales aceleradores y acceder a créditos de carbono verificados, biodiversos y de primera calidad, pueden obtener más detalles aquí.

*FINALIZA*

NOTA PARA LOS EDITORES:

Acerca de Terraformation

Terraformation se dedica a restaurar los bosques del mundo para estabilizar nuestro clima, revivir los ecosistemas y construir comunidades prósperas.

La empresa dispone de un acelerador de carbono forestal que apoya a los equipos forestales en su fase inicial para que pongan en marcha, establezcan y amplíen proyectos de reforestación biodiversa. Además de producir créditos de carbono verificados de alta calidad, estos proyectos generan flujos de ingresos sostenibles complementarios para sustentar las economías locales.

La red actual de socios de Terraformation se extiende por los cinco continentes y abarca a diversos propietarios de tierras y organizaciones. Fue fundada en 2019 por Yishan Wong, ex gerente general de Reddit.

Notas a pie de página

[1] Estudio de Terraformation realizado en el verano de 2022 con una encuesta a 230 encuestados de 63 países. También se realizaron entrevistas con 70 encuestados de 29 países.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221031005425/es/

Contacto

Billie Hubble bhubble@headlandconsultancy.com +44 (0)7879-676173

Ella Hatfield ehatfield@headlandconsultancy.com +44 (0)7798 687042

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.