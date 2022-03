Concebido inicialmente como un "festival del Brexit", un evento celebra la creatividad británica

Un gran evento concebido para celebrar la creatividad en el Reino Unido dio inicio el martes, intentando despojarse del apelativo de "festival del Brexit" y prometiendo en su lugar "unir" a los británicos.

El festival fue anunciado en 2018 por la exjefa de gobierno Theresa May, quien aseguró entonces que marcaría "un momento de renovación nacional" y "una celebración única" tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Pero los organizadores del evento, bautizado "Unboxed: Creatividad en el Reino Unido" y dotado con un presupuesto de 120 millones de libras (161 millones de dólares, 144 millones de euros), han subrayado que no tiene ninguna connotación nacionalista.

"En nuestro espectáculo 'About Us', así como en los 10 proyectos diferentes que forman parte de 'Unboxed', no hay ni un solo proyecto que trate sobre el Brexit", dijo a la AFP Judith Palmer, directora de la sociedad de poesía británica.

"Tenemos toda una serie de proyectos maravillosos que implican a comunidades de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que reúnen a la gente para explorar ideas y celebrar la creatividad, no desde un punto de vista nacional, sino para explorar sus vidas como seres humanos y pensar en lo que tienen en mente", añadió.

En todo el país se expondrán diez proyectos de arte, ciencia y tecnología.

El primero de ellos, "About Us", se estrenó el lunes por la noche en la ciudad escocesa de Glasgow, con un espectáculo de luz y sonido que explora la conexión de la humanidad con el cosmos y la naturaleza.

Otros proyectos incluyen un camino de esculturas de 10 km de longitud que explora la galaxia, la transformación de una plataforma marítima en desuso del mar del Norte en una instalación artística y una experiencia inmersiva en 3D.

La salida de la Unión Europea, decidida por 52% de votos en un referéndum en 2016, ha dividido profundamente a los británico.

El apelativo de "festival del Brexit" que se le dio al evento tras su anuncio en 2018 es "uno de esos mitos encantadores creados de la nada", dijo Martin Green, director creativo de "Unboxed", a la asociación de prensa extranjera en febrero.

"Desde luego, no estaría trabajando en él si fuera (un festival sobre el Brexit). Es una de esas cosas que ha entrado en la jerga", subrayó.

bur-acc/mar