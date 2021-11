Congresistas presentan moción para destituir a presidente de Perú

Congresistas de tres partidos de derecha de Perú presentaron el jueves ante el Parlamento un pedido de destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien tiene apenas cuatro meses en el poder, alegando "incapacidad moral" para ejercer sus funciones.

Con 28 firmas, dos más que las exigidas para iniciar el trámite ante el pleno del Congreso, la moción de "vacancia" fue presentada por congresistas de los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, que representan a un tercio del Parlamento.

Pero su admisión a debate en el pleno no está garantizada pues este paso requiere el 40% de votos a favor entre los legisladores asistentes. Y para remover a un presidente se necesitan 87 votos del total de 130 congresistas.

"Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú", dice el texto de la moción que difundió la prensa y redes sociales.

El pedido de vacancia podría ser abordado la próxima semana en sesión plenaria del Congreso, informó la prensa.

Castillo, por su parte, manifestó sentirse "tranquilo" tras la presentación del pedido de vacancia en el Parlamento.

"A mí no me preocupan los ruidos políticos, porque a mí me ha elegido el pueblo, no me ha elegido la mafia ni los corruptos. Por eso me debo al pueblo. Estoy tranquilo", dijo el mandatario en la ciudad andina de Jauja (centro), donde llegó a inaugurar obras sociales.

En rechazo a la propuesta de destitución, decenas de militantes del partido oficialista Perú Libre, marcharon con carteles pidiendo "Cerrar el Congreso", hasta el frontis del Parlamento.

La propuesta de vacancia la impulsa la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, organización que abanderó al economista Hernando De Soto como candidato presidencial en los comicios de este año.

El Parlamento unicameral peruano es dominado por una oposición de derechas, mientras Perú Libre (marxista) es la primera minoría con 37 votos.

La líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori había anunciado el viernes pasado que su partido, Fuerza Popular, segunda bancada del Congreso (24 votos), apoyará el pedido de destitución.

"En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país", había dicho entonces Fujimori en Twitter.

El ultraderechista Renovación Popular también respalda la destitución, y ha convocado una marcha en respaldo de la iniciativa este sábado.

La posible destitución de Castillo ronda en el aire desde el día siguiente de su elección, cuando los partidos de derecha denunciaron fraude a pesar del aval dado a los resultados por las autoridades electorales y los observadores de la OEA y la Unión Europea.

Castillo, quien asumió la Presidencia el pasado 28 de julio y cuyo mandato finaliza en julio de 2026, es objeto de críticas que le acusan de falta de rumbo y señalan sus constantes crisis ministeriales. En menos de 120 días de gestión ha cambiado a una docena de ministros y enfrenta divisiones en la coalición que lo respalda.

La desaprobación al presidente llegó a 57%, según un sondeo de Ipsos difundido el 14 de noviembre.

En noviembre de 2020, el presidente Martín Vizcarra fue despojado del poder en un proceso exprés en el Congreso. Y en marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczysnki renunció a la Presidencia en vísperas de un segundo intento de destitución.

