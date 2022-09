"Cristiano siempre es una amenaza", asegura Pablo Sarabia

Fijo para Luis Enrique en las últimas convocatorias, Pablo Sarabia afronta confiado los dos próximos partidos de Liga de Naciones contra Suiza y Portugal, en los que España puede sellar su pase a la final a cuatro, y advierte en una entrevista con AFP contra Cristiano Ronaldo que "siempre es una amenaza", aunque tenga poco tiempo de juego.

P - Última cita competitiva antes del Mundial, ¿cómo ve a esta selección?

R - "Tenemos un grandísimo grupo, tanto en el campo como fuera, y esa es una de las claves de los resultados que estamos teniendo".

P - Toca Suiza y Portugal, ¿cómo afrontan estos dos encuentros?

R - "Contra Suiza va a ser una selección un poquito diferente a la que nos encontramos allí (victoria de España por 1-0 con gol de Sarabia) porque necesita también ganar, y creo que nos va apretar un poco más arriba de lo que hizo en su campo, es una selección buena, que mete mucha intensidad, pero nosotros a desarrollar nuestro juego".

P - ¿Cómo se enfrenta uno a Portugal?

R - "Preferimos centrarnos en el primer partido, pero luego el partido de Portugal será diferente, es una selección que también le gusta proponer así que intentaremos quitarle el balón".

P - Cristiano Ronaldo está teniendo menos minutos en su club, ¿puede lastrar ofensivamente a la selección lusa?

R - "Los minutos que juegue siempre es una amenaza, es Cristiano, al final tiene mucho gol y tiene ese olfato que no lo va a perder, así que estaremos atentos a ver si juega (de inicio) o si sale después".

P - Cristiano es un líder en su equipo, ¿cuál es el de España?

R - "El grupo, la fortaleza es el grupo, tenemos un grupo muy bueno, cada uno aporta su granito de arena y estamos concienciados de que tenemos una idea muy concreta (de juego) así que creo que esa es la fuerza del grupo, perseguimos la misma idea, y todos haciendo su pequeña labor conseguimos el objetivo".

P - ¿La clasificación para la final a cuatro de la Liga de Naciones supondría una inyección de moral de cara al Mundial?

R - "Todos los resultados que consigamos positivos nos refuerzan porque está claro que tenemos una idea muy concreta y cada vez que ganamos o hacemos las cosas (...) con los mismas consignas que nos da el míster, el equipo se hace más fuerte y por consiguiente te da más motivación".

P - Ahora le cuesta más tener minutos en el PSG, pero Luis Enrique le sigue llamando, ¿eso le da confianza?

P - "Sí, me da confianza. En el París creo que vamos a jugar todos, es verdad que ahora estamos rotando menos, pero creo que es fundamental para un equipo rotar, tener no sólo once jugadores".

P - Vuelve de un año en Portugal, ¿cómo ha ido su readaptación al PSG?

R - "Muy bien. Conocía a la mayoría de los jugadores, así que la adaptación ha sido muy fácil".

P - ¿y con el nuevo entrenador Christophe Galtier?

R - "Cuando llegué allí hablé con él, contento con la idea que está intentando desarrollar, ahora jugamos con cinco defensas y, bueno, creo que va a ser un buen entrenador para nosotros".

P - ¿Los minutos están más caros con todas las estrellas que tiene delante?

R - "Todos los equipos que ganan cosas grandes, no sólo tienen once jugadores, tienen quince, o diecisiete jugadores que puedan estar disponibles y que juegan bastante minutos. Creo que es un factor fundamental para poder ganar cosas y poder crear un buen equipo y en esa rotación vamos a estar. Es verdad que el año pasado jugué más, pero creo que este año también voy a jugar".

P - En España dolió que Mbappé se quedara en el PSG.

R - "Nosotros estamos muy contentos de que él se quedara porque es un grandísimo jugador, así que todo lo que pueda aportar, bienvenido sea".

P - Messi parece haber empezado muy bien la temporada, ¿puede ser su año en el PSG?

R - "Esperemos que sí porque nos vendrá bien a todos".

