Cuba niega haber tratado de impedir la entrada a reconocido cineasta

Las autoridades cubanas negaron este jueves haber tratado de impedir la entrada a la isla del reconocido cineasta Lester Hamlet, luego de que el director denunciara una sanción migratoria de cinco años.

La víspera, el director de 51 años, con una amplia filmografía de tres décadas, narró a través de su página de Facebook haber recibido en México una llamada de un funcionario del Instituto de Cine de Cuba (ICAIC) que le anunció el impedimento.

"Recibí una llamada del departamento de Protocolo del ICAIC para hacerme saber que, por no haber regresado en tiempo -un tiempo determinado por ellos- se me ha aplicado una sanción que me impide regresar a Cuba en los próximos cinco años", dijo.

El director de la película "Casa Vieja" (2010) calificó esta advertencia como un "destierro anunciado" y consideró que las autoridades "no quieren en casa a quienes tengamos ideas diferentes en lo que respecta a libertad y patria".

Posteriormente, el ICAIC aclaró que un funcionario llamó a Hamlet porque éste viajó con un pasaporte oficial del Instituto. La comunicación, dijo, solo fue para recordar que, terminado el objetivo del viaje, debía devolver ese documento.

El instituto señaló que fue el cineasta quien preguntó si sería sancionado en caso de no regresar.

"En ningún momento esta fue una idea enunciada por el funcionario del ICAIC, ni el motivo de la conversación fue informarle de alguna sanción", señaló Tania Delgado, vicepresidenta del ICAIC.

El organismo añadió incluso que podrá continuar creando dentro de la isla

Las críticas políticas han sido algo poco habitual en Hamlet, quien presentó en 2021 "Tú", su primera telenovela con gran favor de la crítica, pero poca aceptación del público por ser una obra inusual en este género.

Su denuncia provocó una reacción inmediata de las autoridades culturales de la isla.

"Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error. Lo rectificaremos y haremos los análisis correspondientes", escribió en Twitter el ministro de Cultura, Alpidio Alonso.

Varios artistas y jóvenes opositores acusaron al gobierno en el último año de forzarlos al exilio o de prohibirles volver a su país por formar parte de un plan diseñado y financiado desde Washington para provocar un cambio de régimen en la isla.

Entre ellos está el pintor Hamlet Lavastida, su pareja la escritora Katherine Bisquet y la activista Anamely Ramos, entre otros.

cb/lp/dl