Dejan Stankovic, entrenador del Estrella Roja de Belgrado, dimite de su puesto

El entrenador del Estrella Roja de Belgrado, Dejan Stankovic, dimitió el viernes de su puesto después de no haber logrado clasificar al campeón serbio a la Liga de Campeones, anunció el club en su página web.

"Después de un tercer intento para meter al equipo en Liga de Campeones, me siento completamente vacío porque no he conseguido regalar a mi gran amor lo que yo quería. No puedo continuar. Lo he dado todo", señaló Stankovic explicando su dimisión.

El Estrella Roja fue eliminado por el Maccabi Haïfa y rebotado a la Europa League, en la que el club se enfrentará al Mónaco, al Ferencvaros húngaro y al Trabzonspor turco.

La pasada temporada, el club logró el doblete, campeonato y copa de Serbia.

Stankovic, exestrella del Inter de Milán, logró alcanzar los octavos de final de la Europa League la pasada temporada pero la Liga de Campeones se le ha resistido siempre.

El entrenador tomó el puesto a finales de 2019 tras Vladan Milojevic, que sí logró clasificar al equipo a Liga de Campeones en dos ocasiones.

mat/rsc