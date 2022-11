Del 'Indio' Solari a Pizzi, la huella argentina en Arabia Saudita

Arabia Saudita, rival de Argentina el martes en la apertura del grupo C del Mundial de Catar-2022, ha optado tradicionalmente por recurrir a técnicos extranjeros para progresar internacionalmente y cuatro de ellos han sido argentinos.

Dos años después de que Arabia Saudita perdiera la final ante Argentina en la Copa del Rey Fahd (antecesora de la Copa de las Confederaciones), Jorge 'Indio' Solari abrió en 1994 esa particular conexión de trasvase futbolístico Buenos Aires-Riad.

Después le seguirían Gabriel Calderón (2004-2005) y en una época más reciente Edgardo Bauza (2017) y Juan Antonio Pizzi (2017-2019).

En sus cinco Mundiales anteriores, los sauditas consiguieron ganar tres partidos y en todos ellos tuvo a un entrenador argentino en el banquillo, a Solari en los triunfos sobre Marruecos (2-1) y Bélgica (1-0) en la fase de grupos de Estados Unidos-1994, y a Pizzi en la victoria 2-1 ante Egipto en Rusia-2018.

Ese último triunfo sobre los 'Faraones' llegó con los sauditas ya eliminados en su grupo, pero las dos victorias de 1994 permitieron a Solari guiar al equipo, en su debut, hasta los octavos de final, que siguen constituyendo su mejor resultado histórico en esta competición.

Allí les cerró el paso Suecia, que se impuso 3-1, pero aquella generación de 1994 sigue siendo recordada en el país como todo un referente.

Jorge Solari explicó tiempo después cómo había vivido aquella etapa, que comenzó con una recomendación del entonces presidente Carlos Menem al embajador de Arabia Saudita en su país, que le había pedido ayuda después de que su país se quedara sin técnico poco antes del Mundial de Estados Unidos.

Duró poco en el puesto y en opinión del propio Solari fue por una decisión del monarca.

"Me fui porque el Rey quería que jugase un delantero que no estaba en condiciones de hacerlo. Carecía de velocidad y tenía 40 años. Quisieron imponer un jugador y no les hicimos caso. Utilizamos al que creíamos y morimos con la nuestra. No me llamaron nunca más, a pesar de que no repitieron una campaña como la nuestra", recordó años después en una entrevista con Infobae.

La etapa de Gabriel Calderón, entre 2004 y 2005, no pudo llegar al Mundial de 2006, pese a que fue el técnico en una parte de las eliminatorias asiáticas. El sustituto, el brasileño Marcos Paquetá fue quien acudió a esa cita en Alemania, sin poder superar la fase de grupos frente a España, Ucrania y Túnez.

El que menos tiempo estuvo en el banquillo saudita fue Edgardo Bauza, que poco tiempo antes había llegado a dirigir a la selección de Argentina (2016-2017). Aterrizó en el país árabe en 2017, pero duró apenas dos meses en el cargo.

El relevo en aquel mismo 2017 vino de la mano de otro técnico originario de Rosario, como Bauza, Juan Antonio Pizzi, que había llevado al título a Chile en la Copa América Centenario de 2016.

"Tenía incertidumbre sobre lo que me podía encontrar (...) El 'Patón' (Bauza) estuvo poco tiempo y una vez nos contratan confiábamos en ser los que iban a dirigir a Arabia Saudita en el Mundial" de Rusia en 2018, dijo Pizzi en una entrevista con el diario español Marca en 2019, poco antes de su salida.

En ese Mundial, Arabia Saudita quedó ya eliminada después del segundo partido tras caer ante la anfitriona Rusia (5-0) y Uruguay (1-0).

El tercer partido, ante Egipto, era intrascendente para ambas selecciones, ya sin opciones de llegar a octavos, pero los sauditas se impusieron 2-1 y consiguieron su primera victoria mundialista en 24 años.

El aporte argentino al fútbol saudita no se limita a la selección y sus clubes también han dirigido en varias ocasiones su mirada hacia Sudamérica.

El Al Hilal, club más laureado de su país y líder del palmarés de la Liga de Campeones de Asia, conforma junto al Al Ahli el esqueleto de la actual selección saudita y su actual entrenador es argentino, Ramón Díaz.

En Catar-2022, el francés Hervé Renard, actual seleccionador de los 'Halcones Verdes', tratará de aprovechar todo ese legado argentino para sorprender a Lionel Messi y compañía.

