Desalojados los estudiantes que ocupaban la Sorbona por protestas ante elecciones francesas

La Universidad de la Sorbona, en París, ocupada por estudiantes que querían protestar entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales francesas, fue evacuada en la noche del jueves, anunció el viernes el rectorado.

Desde el miércoles, cientos de estudiantes se movilizaron en varias ciudades francesas, como París, Nancy o Reims, para hacer oír sus reivindicaciones sobre las cuestiones ecológicas y sociales.

Una parte de los que irrumpieron en la Sorbona, en el centro de la capital francesa, dejaron los edificios de la universidad el jueves por la tarde. Otros se quedaron dentro.

"En la noche del 14 a 15 de abril, las personas que ocupaban el sitio de la Sorbona desde el miércoles 13 de abril abandonaron el lugar", informó el rectorado de la histórica universidad en un comunicado.

El organismo condenó "con la mayor firmeza esta ocupación ilegal que condujo a actos violentos inaceptables y degradaciones importantes", entre ellos cristales rotos, puertas fracturadas, destrucción de material...

Estas degradaciones "imponen, por ahora, el cierre total del lugar", precisó el texto.

Cerca de allí, en el prestigioso Instituto de Ciencias Políticas, unos 150 estudiantes bloquearon el jueves la entrada del centro. En las pancartas que llevaban se podía leer: "No hay barrios para los fachas, no hay fachas en nuestros barrios" y "No a la extrema derecha".

Los franceses irán a las urnas el 24 de abril para elegir a su próximo presidente en el balotaje entre el mandatario saliente, el centrista Emmanuel Macron, y la candidata de extrema derecha Marine Le Pen.

slb/cel/it/dlm/es/eg