Discográfica de BTS asegura que la banda de pop coreano seguirá trabajando junta

El sello discográfico de la banda de pop coreano BTS aseguró el miércoles que los integrantes seguirán trabajando junto a pesar de la pausa anunciada por los integrantes del popular grupo en la víspera.

Los siete músicos de la banda K-pop anunciaron por sorpresa que entraban "en una pausa", reconociéndose "agotados" por la presión del éxito y la fama y con ganas de centrarse en sus carreras en solitario.

La noticia, realizada en la retransmisión anual de una cena del grupo a través de sus redes sociales, provocó el desplome de las acciones del sello discográfico HYBE, que salió al paso para matizar el anuncio.

"Harán simultáneamente proyectos individuales y de grupo", dijo a AFP un representante de la firma, cuyos títulos en la bolsa de Seúl caían un 27% en la sesión del miércoles.

La empresa, que incrementó beneficios durante la pandemia a pesar de que hubo menos conciertos, ha perdido un 60% de su valor desde comienzos de año y se dirige a su cotización más baja desde su salida a bolsa en octubre de 2020.

"Ahora entramos en una pausa", dijo Suga, de 29 años, en el video publicado en el canal oficial del septeto en YouTube durante una cena en directo que hacen cada año para celebrar el aniversario de la banda.

"No es que nos estemos separando, solo estamos viviendo separados por un tiempo", añadió.

El grupo "debería pasar un tiempo separado para aprender a ser uno de nuevo", afirmó por su parte J-Hope, de 28 años. "Espero que no vean que esto es algo negativo", imploró el artista a sus fans.

BTS es el primer grupo surcoreano que se ha impuesto en la lista de singles de Billboard en Estados Unidos, un hito que consiguieron con "Dynamite", la primera canción de BTS cantada completamente en inglés.

La noticia llega pocos días después de que el grupo lanzara "Proof", un álbum antológico que incluía un nuevo sencillo, "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)".

