"Dudé de si podría volver", admite Serena Williams tras volver a jugar un torneo

La estrella estadounidense Serena Williams regresó este martes a la competición en el torneo de dobles femenino de Eastbourne, con un triunfo y una clasificación a segunda ronda un año después de su abandono en Wimbledon por lesión, periodo en el que dudó "si podría volver" a competir, admitió en conferencia de prensa.

De 40 años, siete veces ganadora en Wimbledon, Serena Williams, haciendo pareja con la tunecina Ons Jabeur, derrotaron a la dupla formada por la checa Marie Bouzkova y la española Sara Sorribes por 2-6, 6-3 y 13-11.

Ahora en el puesto 1.204 de la clasificación WTA, la jugadora con 23 títulos del Grand Slam en individuales anunció su regreso a la competición en un mensaje a través de las redes sociales la semana pasada.

El torneo de Eastbourne debería servirle para afinar su puesta a punto de cara a Wimbledon, torneo que ha ganado en siete ocasiones y que podrá jugar en 2022 gracias a una invitación de la organización.

"¿Si dudé de poder regresar? Sí, por supuesto, No sería honesta si dijese que no pensaba (en la retirada). Y ahora me siento tan bien físicamente...", declaró la pequeña de las hermanas Williams en conferencia de prensa.

Serena no quiso responder a la pregunta de durante cuanto tiempo más se ve jugando al tenis, ella que sigue persiguiendo igualar el récord de 24 títulos del Grand Slam de Margaret Court.

"Me tomo las cosas día a día. Me tomé mi tiempo tras mi lesión en los isquiotibiales, por lo que no voy a tomar de golpe todas estas decisiones ahora", añadió.

"Amo el tenis y amo jugar, de lo contrario no estaría aquí, pero también me encanta lo que hago fuera de la cancha", insistió.

Tras un primer set perdido ante Sorribes y Bouzkova, Serena y Jabeur lograron igualar el partido en el segundo parcial y llevarse la victoria en el 'super tie break'.

"Ha sido muy divertido jugar con Ons", declaró tras el partido la estadounidense.

"Tras el primer set hemos tratado de sobrevivir (...) Yo he acabado encontrando un poco la llama y lo necesitaba. Pero ellas han jugado maravillosamente el primer set", añadió.

Su compañera Jabeur se mostró "muy honrada de que ella me eligiese" para jugar el torneo de dobles. "No me lo llegaba a creer (...) Estaba un poco nerviosa al comienzo por jugar con semejante leyenda, pero ella me ha hecho sentirme tan bien en la pista, incluso cuando yo cometía errores".

hap/fbx/mcd