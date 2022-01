Dybala da impulso a la Juventus en la carrera por la zona Champions

El argentino Paulo Dybala condujo a la Juventus a la victoria 2-0 sobre el Udinese, este sábado en la 22ª jornada de la Serie A, en un momento en el que parecen encallar las negociaciones sobre su renovación de contrato.

Con el brazalete de capitán, en ausencia de Giorgio Chiellini (reserva), el vicecapitán argentino abrió el marcador (19) antes de que Weston McKennie ampliara la cuenta, de cabeza en el 79.

Esta victoria permite a la Juventus (5ª, 41 unidades) alcanzar provisionalmente a puntos al último equipo dentro de los puestos de Liga de Campeones, el Atalanta (4º), que recibe el domingo al líder Inter de Milán.

Dybala, lejos de dejarse llevar por la euforia tras su tanto, que consiguió tras una asistencia de Moise Kean, dirigió una mirada con gesto retador hacia las tribunas.

¿Iba dirigida a los directivos de la 'Juve'? Las especulaciones en la prensa y las redes sociales no tardaron en sucederse, aunque él explicó luego a la televisión DAZN que "buscaba a un amigo y no lo encontraba".

"El club decidió que hablaríamos en febrero o marzo, así que debo esperar. Estoy a disposición del entrenador", señaló sobre su renovación.

Su gol llega unos días después de que el administrador delegado, Maurizio Arrivabene, añadiera un jarro de agua fría sobre las negociaciones al subrayar que "todos deben ganarse su plaza y demostrar el valor que se les da".

Dybala, en el club desde 2015, finaliza su contrato actual en junio. Desde hace meses hay conversaciones para definir los términos financieros de una renovación que parecía cercana pero que en los últimos días se ha ido alejando.

El atacante argentino, ultramotivado en este partido, estuvo cerca de sellar un doblete en el 65.

La Juventus no protagonizó un gran partido pero hizo lo esencial para derrotar al decimocuarto clasificado, que no pudo aprovechar sus contragolpes para sacar algo positivo de Turín.

También este sábado, la Lazio (6ª) se impuso tranquilamente por 3 a 0 en su visita al colista, la Salernitana, guiado por un doblete de Ciro Immobile, que regresa a lo más alto de la tabla de máximos anotadores.

Immobile consiguió sus dos zarpazos en menos de diez minutos. Su primer gol llegó en el minuto 7, asistido por Sergej Milinkovic-Savic, y luego en el 10, con pase de Pedro Rodríguez.

Con 17 tantos en esta Serie A, Immobile supera ahora en uno al serbio Dusan Vlahovic (Fiorentina), que suma 16.

Immobile pudo haber logrado más en el partido de este sábado, pero un remate suyo de cabeza dio en el larguero en el 36).

Tras su gran partido, Immobile aprovechó para lanzar un mensaje a los 'tifosi' que critican su rendimiento con la selección italiana: "Soy campeón de Europa (con la Azzurra en la Eurocopa el pasado año) y mis estadísticas hablan por sí solas. He ganado la Bota de Oro (mejor goleador de Europa), he sido tres veces el vencedor de la tabla de goleadores de la Serie A. Son cosas que hablan elocuentemente, no necesito entrar en polémicas", declaró al micrófono de DAZN.

El otro gol del Lazio en el terreno del colista lo firmó el argentino Manuel Lazzarri (66).

El Lazio se pone provisionalmente sexto, tres puntos por delante de la Fiorentina (7ª) y de la Roma (8ª), que reciben al Génova (19º) el lunes y al Cagliari (18º) el domingo, respectivamente.

La frágil defensa del Lazio se mantuvo este sábado a cero, por primera vez desde hace más de dos meses, precisamente desde el duelo ganado 3-0 a la Salernitana el 7 de noviembre en la primera vuelta del campeonato.

Debilitada por la ausencia de media docena de jugadores por el covid-19 y del francés Franck Ribery por lesión, la Salernitana sigue a seis puntos del primer equipo en zona de salvación, el Unione Venezia (17º).

En el primer partido del sábado, el Torino subió al noveno puesto, no lejos de los puestos europeos, al ganar 2-1 a la Sampdoria.

Es el cuarto triunfo en cinco partidos para el Torino.

