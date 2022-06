Ecuador cierra ante Cabo Verde ciclo de preparación en EEUU para Catar-2022

Ecuador disputará un amistoso con Cabo Verde este sábado en Fort Lauderdale (Florida) con el propósito de cerrar invicto, en canchas estadounidenses, su primer ciclo de preparación de cara al Mundial de Catar-2022.

Tras ganar 1-0 a Nigeria y empatar 0-0 con México, la tricolor medirá fuerzas en el estadio Drive Pink Stadium, del Inter de Miami de la MLS, con los Tiburones Azules, que disputan el clasificatorio para la Copa Africana de Naciones de 2023.

El partido se disputará un día después de que la FIFA decidió "cerrar el procedimiento disciplinario" que abrió hace un mes contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ante una denuncia de su similar de Chile por una supuesta falsa nacionalidad del defensa tricolor Byron Castillo, quien actuó en ocho cotejos de las eliminatorias sudamericanas.

"Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF", indicó en un comunicado el máximo organismo del balompié mundial al desestimar los cargos contra la entidad nacional.

Si la FIFA acogía la denuncia, el eliminado Chile habría tomado el lugar de Ecuador para Catar-2022.

Los caboverdianos, que reemplazaron a Malí -que debía ser el rival para el amistoso-, vencieron 2-0 a Togo el martes, con lo que aparecen segundos en el Grupo B con 3 puntos, 3 menos que el líder Burkina Faso luego de dos jornadas.

La escuadra ecuatoriana, que logró el cuarto y último boleto directo de Sudamérica para el Mundial, buscó rivales africanos con miras al choque con Senegal del 29 de noviembre, por la tercera fecha del Grupo A del ecuménico, que incluye a Catar y Países Bajos.

Aunque aún no ha perdido la Tricolor en su campaña de fogueo, que se reanudará en septiembre próximo, su técnico Gustavo Alfaro presta más atención al estado y rendimiento de sus discípulos.

"No analizo resultados, analizo rendimientos", ha enfatizado el argentino, quien en Catar hará su debut mundialista como estratega.

Añadió que "en esta clase de partidos (amistosos) hay que tener esa eficacia, que las chances que uno tiene favorable las tiene que convertir o transformar en gol", en alusión a oportunidades que su combinado tuvo ante México el domingo en Chicago.

Sostuvo que en esa presentación "vi mejor al equipo (ecuatoriano) que el otro día, cuando le ganamos a Nigeria", el 2 de junio en Harrison (Nueva Jersey).

El lateral Angelo Preciado volverá a ser baja para el choque con los "crioulos" (criollos) a causa de un golpe que recibiera en el compromiso con las Súper Águilas nigerianas, en el que Castillo lo reemplazo al minuto 49. "Son cosas que pasan", dijo a la prensa el zaguero del belga KRC Genk.

Alfaro podría hacer jugar a Castillo, de 23 años, tras la resolución de la FIFA.

En cuanto a la denuncia chilena, el timonel declaró hace una semana que "sí me preocupa el daño" que esa denuncia está provocando sobre el jugador y la propia selección ecuatoriana, y se mostró confiado en que habrá "justicia".

"No tengo duda que va a haber justicia, pero va a haber justicia en todo aspecto, y una disculpa a mí no me alcanza", señaló.

El duelo se escenificará a partir de las 19H30 locales (23H30 GMT) del sábado.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez - Byron Castillo, Piero Hincapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán - Jeremy Sarmiento, Carlos Gruezo, Alan Franco, Gonzalo Plata - Leonardo Campana y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Cabo Verde: Sixten Mohlin - Stopira, Roberto Lopes, Steve Furtado, Dylan Tavares - Diney Borges, Cuca, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes - Bebé y Garry Rodrigues. DT: Pedro Leitão Brito.

