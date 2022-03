Estados Unidos duda de la "seriedad" de Rusia en sus negociaciones de paz con Ucrania, afirmó el martes el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tras los informes de progresos en las conversaciones ruso-ucranianas en Turquía.

"No he visto nada que sugiera que se esté avanzando de manera efectiva, porque no hemos visto señales de una seriedad real" por parte de Rusia, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Marruecos.

pmh/par/fz/js/mb