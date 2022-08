EEUU ignora origen de explosiones en base aérea de Crimea

El Pentágono aseguró el viernes que carece de información sobre la causa de las recientes explosiones en una base militar rusa en Crimea, al subrayar que Estados Unidos no entregó a Ucrania armas capaces de realizar un ataque semejante.

Se cree que las fuerzas ucranianas están detrás de las múltiples explosiones ocurridas el martes en la base de Saki en la península de Crimea, anexada por Rusia, que dañaron o destruyeron ocho aviones, así como reservas de municiones.

Nadie reivindicó oficialmente el ataque y este viernes aún no estaba claro qué causó las explosiones en la base, importante punto para Rusia en la guerra contra Ucrania.

Rusia calificó el incidente como un accidente, pero los analistas dicen que las fotos satelitales y los videos terrestres sugieren un ataque.

Estados Unidos suministró grandes cantidades de armamento y municiones a Ucrania, pero nada que les permita alcanzar las áreas ocupadas por Rusia.

"No hemos proporcionado nada que permita u otorgue capacidad para atacar Crimea", dijo a los periodistas un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Indicó que no pudo haber sido un misil táctico estadounidense de alcance medio guiado por precisión, conocido como ATACMS, pues no se lo han proporcionado a Kiev.

"No fue ATACMS, porque no les hemos dado ATACMS", dijo el funcionario, quien agregó que el Pentágono no tenía información que indicara si hubo o no un ataque con misiles contra la base, o si se trató de un acto de sabotaje.

Sin embargo, la explosión tuvo un "impacto bastante significativo para las (operaciones) aéreas rusas y el personal aéreo".

La Inteligencia de Defensa Británica dijo el viernes que las grandes explosiones registradas en video por personas de la zona "fueron casi con certeza de la detonación de hasta cuatro zonas de almacenamiento de municiones".

Agregó que al menos cinco cazabombarderos Su-24 y tres aviones multipropósito Su-30 fueron destruidos o seriamente dañados por las explosiones, pero que el aeródromo sigue siendo utilizable.

"Saki se utilizó principalmente como base para los aviones de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa", señaló la Inteligencia de Defensa británica, añadiendo que su "capacidad de aviación naval" quedó "significativamente degradada".

pmh/sw/yow/dg