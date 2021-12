El apertura argentino Urdapilleta renueva con Castres hasta 2023

El apertura argentino Benjamín Urdapilleta renovó un año su contrato con Castres, con el que ahora está vinculado hasta 2023, anunció este martes el club francés.

"Estoy muy feliz de continuar una temporada más en el Olimpia Castres. Este club me lo ha dado todo, me ha permitido participar en el Mundial, ser campeón de Francia, vivir momentos increíbles con un gran grupo. La experiencia aquí también me ha permitido crecer como jugador y como hombre. Mi familia y yo nos sentimos muy bien aquí", explicó el jugador en el sitio web del Castres.

Urdapilleta, de 35 años, llegó al equipo francés en 2015, proveniente del Oyonnax, y ha disputado 16 encuentros con los Pumas.

El apertura también jugó en el Harlequins FC inglés y debutó en el Club Universitario de Buenos Aires.

La temporada pasada, Urdapilleta anotó 33 puntos en la victoria contra Montpellier (48-17), estableciendo un nuevo récord de puntos en un partido en Top 14.

Esta campaña, el jugador disputó ocho partidos, siete de ellos como titular. Anotó 62 puntos en el campeonato.

