El Atalanta se coloca segundo aprovechando las derrotas de Lazio y Milan

El Atalanta se colocó provisionalmente en segundo puesto de la Serie A merced a su victoria ante el Empoli (13º) por 2-0, este domingo en la duodécima jornada de la Serie A italiana, en la que sus rivales Milan y Lazio perdieron sus partidos.

El conjunto de Bérgamo está a cinco puntos del líder Nápoles, que ganó su partido el sábado ante el Sassuolo (10º) por 4-0, y dormirá esta jornada en la segunda posición, gracias a las derrotas del Milan (3º) y la Lazio (4º).

El Atalanta abrió el marcador en el minuto 32 por medio del neerlandés Hans Hateboer (32) y habría podido ampliar la renta en el 39, pero Teun Koopmeiners falló un penal señalado por mano en el área.

En el segundo acto, el nigeriano Ademola Lookman puso el 2-0 en el minuto 59.

"Tiene técnica, ritmo, es un jugador con el que cualquier entrenador estaría contento", dijo Gian Piero Gasperini, entrenador del Atalanta, sobre el nigeriano.

Dos goles fueron anulados en el tramo final del partido, el primero al colombiano del Atalanta Duván Zapata (72) y el segundo a Tyronne Ebuehi, del Empoli (85).

El Milan, que cerraba la jornada visitando al Torino (9º), cayó por dos goles a uno, después de que el conjunto local anotase sus goles en dos minutos.

El marfileño Koffi Djidji (35) y el ruso Aleksey Miranchuk (37) pusieron el encuentro cuesta arriba para los Rossoneri antes del descanso. El vigente campeón reaccionó en el segundo tiempo gracias a un gol del brasileño Junior Messias (67) pero fue incapaz de empatar el encuentro.

"No estuvimos acertados, no aportamos calidad real y no estábamos en los momentos que cambiaron el partido. Fuimos pobres en las dos áreas", declaró Pioli a DAZN al final del partido.

Luego de esta derrota, el Milan se queda tercero con 26 puntos, a uno del Atalanta y a seis del líder Nápoles.

La Lazio (4º), otro de los aspirantes al título, cayó derrotado en su estadio contra la Salernitana (10º) por 3-1, resultado que podría sacar a los romanos de la zona Champions al término de la jornada.

Mattia Zaccagni (41) adelantó a los locales, pero Antonio Candreva (51), el argentino Federico Fazio (68) y el senegalés Boulaye Dia (76) dieron la vuelta al partido, en la segunda derrota de la Lazio en lo que va de temporada.

"Pasé muy buenos años en el Olímpico. Me siento en casa cuendo vuelvo aquí, estoy muy contento", dijo Fazio, quien abandonó la Roma en enero después de más de un lustro en la capital. "Está bien volver aquí, jugué muchos partidos y tengo muchos recuerdos", afirmó.

El equipo de la capital, que había encajado en las primeras 11 fechas tan solo 5 goles, concedió 3 en un solo encuentro y finaliza la jornada en cuarta posición con 24 puntos, los mismos que el Inter de Milán (5º). Sus vecinos de la Roma (6º, 22 puntos) podrían aprovechar este tropiezo el lunes, en su visita al Hellas Verona (19º), para superar a la Lazio en la tabla.

Por su parte, el Udinese (8º) no pudo pasar del empate sin goles en su visita al colista Cremonese, que continúa sin ganar en esta Serie A.

Tras su buen arranque de curso, el Udinese sigue con su mala racha: lleva cuatro partidos ligueros seguidos sin ganar, a lo que suma su eliminación este mes en la segunda ronda de la Copa de Italia.

En la parte baja se toma un respiro la Fiorentina (12ª), que venció 2 a 1 en el terreno de la Spezia (16ª).

El gol del triunfo de la Fiorentina en ese partido lo logró en el minuto 90 el brasileño Arthur Cabral.

