El belga Evenepoel se corona campeón del mundo de ciclismo en ruta tras larga escapada

El joven prodigio belga Remco Evenepoel ganó el campeonato mundial de ciclismo en ruta disputado este domingo en Wollongong, Australia, al cabo de una escapada en solitario de más de 30 km, delante del francés Christophe Laporte, segundo, y del australiano Michael Matthews, tercero.

El ciclista de 22 años conquistó para Bélgica su primer título mundial desde hace diez años, dos semanas después de ganar la Vuelta a España, siendo el primer belga en ganar una gran carrera por etapas desde 1978.

Evenepoel se impuso en solitario con 2 minutos y 21 segundos de ventaja sobre el primer grupo de persecución, donde el más fuerte fue Christophe Laporte, después de 266,9 kilómetros de carrera bajo un sol rutilante.

"Estoy super feliz. Soñaba con ser campeón del mundo. Un monumento, una clásica, una gran vuelta, el mundial... he ganado todo este año, es increíble", dijo el belga, que además de la Vuelta, conquistó la clásica Lieja-Bastoña-Lieja en primavera y la Clásica de San Sebastián en verano.

El belga sucede en el palmarés de la prueba de ruta del mundial al francés Julian Alaphilippe, su compañero de formación en Quick-Step y ganador de las dos últimas ediciones, quien este domingo, sin embargo, no pudo pelear por el título y quedó 51º.

"Siento una mezcla de muchas emociones. Me tomé tiempo para imaginarme sin el maillot arcoíris a partir de la semana que viene. Eso me hará apreciar todavía más los momentos que he pasado con este maillot", declaró el francés, que felicitó en la llegada de manera efusiva a su sucesor, "el más fuerte hoy".

La carrera de este domingo estuvo marcada por el abandono precoz de Mathieu van der Poel, uno de los grandes favoritos, que se encontró sin fuerzas al cabo de 30 km, tras haber sido detenido por la policía y pasado parte de la noche en una comisaría.

El neerlandés fue acusado de empujar en un pasillo de su hotel a dos adolescentes que le impedían dormir. El ciclista fue llevado a la comisaría e inculpado por dos cargos de agresión, y deberá comparecer el martes ante un tribunal australiano.

Evenepoel hizo la diferencia a 35 kilómetros de la llegada, cuando se escapó de un grupo de 25 corredores que habían tomado la delantera, con dos minutos de ventaja sobre el pelotón.

El único capaz de seguir a Evenepoel fue el kazajo Alexey Lutsenko, que luego fue incapaz de seguirle el ritmo al belga en la penúltima subida del Mount Pleasant, en el circuito urbano de Wollongong, en Nueva Gales del Sur.

"Sentí que era el más fuerte, no había tiempo que perder en un circuito así y seguí empujando", explicó Evenpoel.

El belga, medallista de bronce en contrarreloj el pasado domingo, pareció volver a enfrentarse al crono, sin dejar de aumentar su ventaja y ganándose el derecho de saborear ampliamente su logro.

Cruzó la línea con el dedo sobre la boca, como si quisiera enviar un mensaje para silenciar las críticas, numerosas en su país.

Para Bélgica, este título supone una revancha después de lo ocurrido el año pasado, cuando la formación se derrumbó a domicilio bajo la presión de la rivalidad entre Evenepoel y Wout van Aert.

El otro gran líder flamenco, cuarto el domingo, deberá por tanto esperar al menos otro año para buscar lograr el maillot arocíris con el que sigue soñando.

"Hoy hemos corrido en equipo, era para él o para mí. El ataque desde lejos ha funcionado, lo merecemos", comentó al respecto Evenepoel.

