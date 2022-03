El Betis será el rival del Valencia en la final de la Copa del Rey

El Betis se clasificó para la final de la Copa del Rey, diecisiete años después de la última vez, al empatar 1-1 en casa con el Rayo Vallecano, este jueves en la vuelta de su semifinal, gracias a un gol en el descuento final de Borja Iglesias.

Ese tanto en el 90+2 desató la fiesta en el estadio Benito Villamarín y evitó la prórroga, después de que el portugués Bebé, con un soberbio tanto de falta directa para el Rayo en el 80, hubiera igualado provisionalmente la eliminatoria.

El Betis terminó haciendo valer el triunfo 2 a 1 logrado en la ida en el barrio madrileño de Vallecas.

No tendrá que viajar el Betis para disputar la final, ya que se disputará el 23 de abril en Sevilla, aunque no en el estadio de los verdiblancos sino en La Cartuja. El rival allí será el Valencia, que selló su billete el miércoles al vencer 1-0 al Athletic de Bilbao (global de esa semifinal: 2-1).

"No pienso en cómo acabará la temporada, pero me alegro mucho de llegar a la final. Hacía mucho tiempo que el Betis no jugaba la final", destacó el entrenador chileno de los andaluces, Manuel Pellegrini.

El Betis buscará su tercer título en la Copa del Rey, tras los conseguidos en 1977 y 2005. Llegó a la final en otras dos ocasiones (1931 y 1997), pero sin poder levantar el trofeo.

En el caso del Valencia, disputará su decimoctava final del torneo del KO y aspirará a su noveno título en él, tres años después de haber conseguido el último de ellos (2019).

El Rayo Vallecano se queda sin poder jugar la primera final de su historia en esta competición.

La temporada está siendo brillante para el Betis, que es tercero en LaLiga española, dentro de los puestos de acceso a la próxima Liga de Campeones, y que además está clasificado para los octavos de final de la Europa League, donde el jueves de la próxima semana recibirá al Eintracht Fráncfort alemán en la ida de su eliminatoria.

En la primera parte, el Rayo lo intentó con más voluntad que puntería y el Betis resistió bien, pero sin encontrar el camino hacia el arco rival.

La mejor ocasión de los primeros 45 minutos la tuvo Juanmi Jiménez para el Betis, con un remate de cabeza a centro del senegalés Youssouf Sabaly en el minuto 5, que obligó a una gran intervención del arquero visitante, Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane.

En el otro área, el defensa Edgar González salvó al Betis en el 16, al evitar un remate de Isi Palazón en el segundo palo con todo a favor.

En la segunda mitad, el senegalés Pathé Ciss envió alto en el 54 para el Rayo.

En el 69, el portugués William Carvalho tuvo una buena ocasión pero su tiro con rosca se fue por encima del larguero y el francés Nabil Fekir desperdició una gran oportunidad en el 73.

El Rayo igualó la eliminatoria en el 80, con un tanto de falta directa de Bebé, que había entrado en el partido apenas tres minutos antes.

Ese gol dejaba el pulso igualado y conducía a la prórroga, pero el Betis lo evitó a tiempo.

Un fallo de Luca Zidane estuvo a punto de costar un gol al Rayo en el 83, pero el tanto del 1-1 definitivo llegó después, en el 90+2, cuando Alejandro Catena intentó despejar casi sobre la línea, pero Borja Iglesias estaba junto a él y el balón topó con él, antes de entrar en la portería visitante.

Joaquín Sánchez falló luego el 2-1 para los béticos, en un mano a mano ante Luca Zidane en el 90+4, en el que envió fuera. Ese fallo no tuvo consecuencias, ya que su equipo pudo clasificarse a la final.

"Soñábamos con esto y ahora falta acabarlo con el título. Nuestros aficionados se lo merecen, llevan mucho tiempo esperando", declaró Borja Iglesias a DAZN.

El Rayo tendrá ahora que centrarse en asegurar cuanto antes su permanencia en LaLiga española, donde es duodécimo, con diez puntos por encima de la zona de descenso.

