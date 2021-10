El británico Ifeanyi Okwuadi, gran premio de la moda del festival de Hyères

El británico Ifeanyi Okwuadi ganó el domingo el gran premio de la moda del festival internacional de Hyères (sur), con una colección masculina que vuelve al traje clásico.

El creador de 27 años conquistó al jurado encabezado por una británica, Louise Trotter, estilista de Lacoste. El joven se formó en Savile Row, una calle de Londres mundialmente conocida por sus sastres.

Juvenil y simple, su colección "Take the toys from the boys" (Agárrale los juguetes a los muchachos) es realizada con 'tweeds' escoceses y botones en forma de autitos en la que predomina el color negro.

"Debemos cuidar a los niños", declaró a la AFP Ifeanyi Okwuadi.

Su colección se inspira en mujeres que encabezaron el movimiento antinuclear en Berkshire durante cerca de 20 años, hasta 2000. Las militantes luchaban contra la instalación de misiles nucleares en una base de esa región del sur de Inglaterra.

Algunos elementos en los trajes se refieren a ese movimiento.

Esta 36º edición estuvo caracterizada por una fuerte presencia de nórdicos, tres finlandeses y dos letonas, que encarnan una moda funcional y creativa.

La letona Elina Silina, que utiliza técnicas tradicionales de crochet y macramé, ganó el premio Chloé con un largo vestido blanco con volados, presentado como de novia.

La finlandesa Sofia Ilmonen recibió el premio de eco-responsabilidad Mercedes-Benz por sus largos vestidos románticos hechos con una técnica de ensamblado de piezas modulares de tela.

En la categoría de accesorios de moda, el jurado encabezado por el creador de calzado Christian Louboutin, dio el premio a la francesa Capucine Huguet, cuyos anillos evocan el derretimiento de los hielos.

Para realizar la colección viajó al Artico con glaciólogos en 2019 para "ver y comprender", dijo a la AFP la creadora, diplomada de la Central Saint Martins en Londres.

El festival de Hyères, el más antiguo y prestigioso concurso de moda internacional, ha lanzado muchas carreras, entre ellas las del belga Anthony Vaccarello, hoy estilista de de Saint Laurent, o el duo holandés Viktor&Rolf.

