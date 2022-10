El cambio de marca en la camiseta de la selección de Camerún desespera a los comerciantes

Con rostro serio, Zobel Wansi cuelga de mala gana las camisetas verdes, amarillas y rojas de Camerún de la marca Coq Sportif en su tienda. Desde el cambio de proveedor del material deportivo para la selección, las camisetas de los 'Leones Indomables' no son precisamente populares.

Verdes, rojas, amarillas, blancas o negras, el comercio de Wansi está dedicado prácticamente en su totalidad a la selección de fútbol de Camerún, país anfitrión de la última Copa África (CAN), y que se enfrentará a Brasil, Serbia y Suiza en la fase de grupos del Mundial-2022.

"Hicimos stocks importantes de camisetas antes de la Copa del Mundo" de Catar, protesta el comerciante en su tienda situada en la avenida comercial Charles de Gaulle de Duala, donde expone decenas de camisetas. El hombre, de unos cincuenta años, se pregunta si logrará "vender uno o dos" a lo largo del día.

En julio, la Federación Camerunesa de fútbol (FECAFOOT) rompió el contrato que la ligaba a Coq Sportif hasta 2023, argumentando que la empresa francesa no había respetado los compromisos para proveer equipamiento para todas las categorías de los 'Leones Indomables' y para abrir tiendas en Camerún. Un mes más tarde, la federación se comprometió oficialmente con otro proveedor de material deportivo, el estadounidense One All Sports.

Pero a un mes de la Copa del Mundo, las nuevas camisetas no están disponibles en ninguna parte y ni siquiera hay filtraciones sobre el aspecto de la nueva camiseta oficial, mientras que Zobel Wansi, padre de cuatro hijos, dice haber visto pasar su cifra de negocios diaria de 100.000 francos cameruneses (152 euros) a menos de 20.000 (30 euros).

"Algunos compradores se dicen que las nuevas camisetas pueden llegar en cualquier momento. Si el contrato hubiera sido firmado después de la Copa del Mundo, nos habría permitido al menos vaciar los stocks restantes", lamenta amargamente Thomas Djingo, otro vendedor de camisetas instalado en la avenida.

En la tienda referente de equipamiento deportivo en Yaundé, City Sports, las camisetas verdes de los 'Leones Indomables' de Camerún con el logo de Le Coq Sportif también esperan encontrar un comprador. En este comercio prácticamente desierto, la responsable, que pidió mantenerse anónima, se muestra dubitativa en cuanto al cambio de proveedor: "¿Está confirmado?", ironiza.

En este asunto, la marca del gallo no se ha mantenido inactiva después de la decisión de la FECAFOOT de romper el contrato. El proveedor francés denunció ante la justicia francesa esta decisión por "ruptura abusiva de contrato" y "espera tranquilamente las decisiones que serán tomadas", indicó le Coq Sportif, sin más detalles sobre el fondo del caso, en un comunicado el 27 de septiembre de 2022.

Impermeable a la polémica, Boris Essomba, joven aficionado del equipo camerunés, porta con orgullo el conjunto de camiseta y pantalón corto de los 'Leones Indomables' confeccionado por le Coq Sportif: "Lo más importante son los colores", asegura entre dos tragos de cerveza en un bar de Yaundé.

Con este cambio de proveedor, la Federación camerunesa quiere "poder obtener un mayor beneficio de la venta de las réplicas de las camisetas de los 'Leones Indomables'", analiza Bouba Kaélé, especialista en marketing.

Después de la firma del contrato con One All Sports, la FECAFOOT lanzó a principios de septiembre un concurso "a la atención de empresarios que deseen comercializar la camiseta de los 'Leones Indomables' en territorio nacional", señalando que estará atenta a la "estrategia de control de la falsificación" de los distribuidores seleccionados.

"La idea es eludir la falsificación controlando el circuito de distribución de las camisetas en Camerún, algo que nunca ha ocurrido en el pasado", indicó a la AFP un responsable de la federación que pidió el anonimato.

Las camisetas falsificadas del equipo nacional de fútbol de Camerún constituyen la mayor parte del mercado, incluso si es imposible de evaluar. Los productos "son generalmente importados entre otros artículos de China, de Turquía o de Hong Kong bajo la apelación de "prendas diversas" lo que complica los controles, justifica un funcionario de las aduanas también bajo la protección del anonimato.

Tres distribuidores oficiales serán elegidos después del proceso de selección puesto en marcha por la federación, lo que supondría excluir los pequeños comerciantes como Zobel Wansi del circuito de venta de camisetas del equipo nacional de fútbol de Camerún.

bur-tg/gir/dam/iga