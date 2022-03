El Chelsea sigue siendo formidable pese a las sanciones, estima el entrenador del Newcastle

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, que se enfrenta el domingo al Chelsea, estimó este viernes que los Blues seguirán siendo un equipo formidable sobre el terreno de juego, a pesar de las sanciones impuestas por el gobierno británico a su propietario, Roman Abramovich.

"No creo que eso tenga ninguna influencia sobre el Chelsea y su manera de jugar", declaró el mánager del Newcastle.

El Chelsea no está autorizado a fichar nuevos jugadores, renovar contratos o vender entradas para los partidos, después de las nuevas restricciones decretadas el jueves contra el millonario ruso, propietario de los 'Blues'.

Las sanciones han creado dudas sobre el futuro del club, pero el equipo de Thomas Tuchel no pareció perturbado por ello, al imponerse 3-1 contra el Norwich unas horas después del anuncio del gobierno.

Howe mantiene al Newcastle invicto en campeonato desde hace nueve jornadas luego de la victoria por 2-1 en Southampton el jueves. El técnico se espera que el Chelsea (3º), continúe al margen de la tormenta que lo rodea.

"No podemos cambiar nuestra preparación de ninguna manera. Voy a considerar al Chelsea por su historia e intentar trazar un plan de juego para ir y ganar", explicó. "Realmente, no me espero que esto cambie sobre el campo".

Por su parte, el Chelsea disputará contra el Newcastle su segundo partido desde que los activos británicos del millonario ruso fueran congelados, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

